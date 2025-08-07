Трамп намагається приховати провал: Портников оцінив результати переговорів з Росією

Віталій Портников

Реклама

Президенту США Дональду Трампу не вдалося досягти реальних результатів у переговорах з Росією, і він намагається це приховати. Також у президента США немає реальних важелів впливу на Путіна.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у програмі «І Гримнув Грім».

За його словами, візит Стіва Віткоффа до Москви не приніс жодних конкретних домовленостей. Росія, як завжди, надала США «розпливчасті пропозиції», які Трамп, імовірно, сподівається перетворити на реальні поступки з боку Кремля.

Реклама

Портников зазначив, що президент США розуміє: можливі санкції проти Росії та її енергетичних союзників можуть бути недостатніми для припинення війни. У такому разі, політична та економічна безпорадність Трампа стане очевидною для всього світу. Це, на думку журналіста, лише підтвердить, що Сполучені Штати не мають реальних важелів впливу, щоб змусити Росію завершити війну в Україні.

«Я вам увесь час кажу, що Трамп не має чарівної палички, яка змусила б Путіна припинити війну», — підсумував Портников.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников вважає, що невизначеність Володимира Путіна щодо подальшої долі українських територій має дуже прагматичну причину. Президент РФ не може ухвалити остаточне рішення щодо долі українських земель, оскільки йому невідомо, яку саме частину території України зможе окупувати російська армія у майбутньому.