Трамп назвав нову кількість втрат України і Росії у війні

Трамп висловився про загиблих у війні.

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову назвав кількість втрат агресорки Росії та України у війни. Раніше він повідомляв про мільйон ліквідованих росіян і 700 тисяч загиблих бійців ЗСУ.

Про це заявив американський президент у Білому домі.

За словами Трампа, нібито влада не називає точні дані щодо кількості загиблих як військових, так і цивільних.

"Росія втратила 800 тисяч солдатів. Україна - 600-700 тисяч. Думаю, це навіть не ті цифри. Насправді, думаю значно більше загиблих", - висловився Трамп.

Нагадаємо, зранку 23 січня Генштаб назвав кількість знищених окупантів. Знищено 825 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

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