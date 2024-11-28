Трамп назвав спецпредставника по Україні: як відреагувало МЗС України

Посольство України в США активно співпрацювало з Кітом Келлогом ним у рамках експертної дипломатії

В Україні позитивно сприйняли рішення обраного президента США Дональда Трампа призначити генерала Кіта Келлога спеціальним представником з питань України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", – зазначив Тихий.

Речник зазначив, що Келлог давно знайомий українській стороні. Посольство України в США активно співпрацювало з ним у рамках експертної дипломатії, і наразі продовжуються конструктивні взаємодії.

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Генерал також брав участь у кількох зустрічах з українськими делегаціями. Одним із яскравих прикладів став його візит як спеціального гостя на виступ президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана, що відбувся в липні цього року під час поїздки глави держави до США.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", - розповів речник МЗС.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп призначив американського генерал-лейтенанта Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. Американський спецпредставник вестиме переговори як з Києвом, так і з Москвою, й матиме не останнє слово в Овальному кабінеті при ухваленні важливих рішень.