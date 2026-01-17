Трамп перейменував на свою честь дорогу, якою їздить додому

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп продовжує будувати власний культ особи, не чекаючи завершення каденції. У п’ятницю президент США урочисто відзначив надання почесного імені частині Південного бульвару у Палм-Біч.

Про це повідомляє Reuters.

Дорога додому

Законодавці штату Флорида схвалили нову назву для дороги, яка з’єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч із приватним клубом та резиденцією Трампа — Мар-а-Лаго. Саме цим шляхом президентський кортеж найчастіше курсує під час візитів глави держави додому.

«Я буду пам’ятати цей дивовижний жест до кінця свого життя», — заявив Трамп на церемонії, назвавши подію «величезною честю».

Місцева влада уточнює: перейменування є церемоніальним, тому офіційні поштові адреси та карти екстрених служб змінювати не доведеться.

Кораблі, візи та скандали

Зазвичай у США називають будівлі та монументи на честь президентів вже після завершення їхньої служби. Однак Трамп, який повернувся до Білого дому рік тому, ламає цю традицію. За цей час його ім’я вже прив’язали до:

нового класу військових кораблів ВМС США;

візової ініціативи для заможних іноземців;

державного вебсайту з рецептурними ліками;

федеральних ощадних рахунків для дітей.

Найбільше суперечок викликало перейменування головного культурного майданчика Вашингтона на «Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Трампа та Джона Ф. Кеннеді». Через це кілька артистів навіть відмовилися там виступати на знак протесту.

Історія з чужою медаллю

Ще один курйозний інцидент стався напередодні у Білому домі. Трамп прийняв медаль Нобелівської премії миру від лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. У Білому домі заявили, що президент має намір залишити медаль собі. Це викликало подив у норвезькому Нобелівському комітеті, де нагадали: премію неможливо передати, розділити чи анулювати — вона належить лише лауреату.

Історики називають такі дії спробою Трампа «зацементувати» свою спадщину, хоча й сумніваються, що ці перейменування протримаються довго після зміни влади.