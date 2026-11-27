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Трамп підставив генсека НАТО, Зеленський прокоментував тиск на НАБУ та САП: головні новини ночі 27 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 листопада 2026 року:
Трамп підставив генсека НАТО після зустрічі у Флориді: змінив спільну заяву і вписав туди Україну Читати далі –>
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«Вони приходять до мого офісу»: Зеленський пояснив, чому не може зупинити тиск на НАБУ і САП Читати далі –>
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