ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 листопада 2026 року:

Трамп підставив генсека НАТО після зустрічі у Флориді: змінив спільну заяву і вписав туди Україну Читати далі –>

Німеччина хоче покарати країни ЄС за відмову допомагати Україні: що запропонував Мерц Читати далі –>

«Вони приходять до мого офісу»: Зеленський пояснив, чому не може зупинити тиск на НАБУ і САП Читати далі –>

Чому Путін не зупиняє бойові дії: Портников назвав умову, без якої Кремль не хоче перемир’я Читати далі –>