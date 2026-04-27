Трамп підтвердив візит Чарльза III до США попри стрілянину у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що візит британського монарха Чарльз III до Вашингтона відбудеться, попри інцидент зі стріляниною під час вечері кореспондентів Білого дому.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Журналісти поцікавилися у президента, чи вплинула стрілянина на плани зустрічі. У відповідь Трамп зазначив, що ситуація має “багато нюансів”, однак підтвердив — підготовка до візиту триває.

Він також високо оцінив особисті якості британського короля та наголосив, що очікує на зустріч.

За словами Трампа, Чарльз III є “фантастичною людиною”, “чудовим представником своєї країни” та демонструє мужність, зокрема на тлі проблем зі здоров’ям, про які раніше повідомлялося публічно.

Американський лідер додав, що вважає короля давнім другом і переконаний, що їхня зустріч у Вашингтоні відбудеться у теплій атмосфері.

