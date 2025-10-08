Трамп підвищує ставки: чи отримає Україна ракети "Томагавк" та чим уже погрожує Путін

Реклама

Ця заява американського президента пролунала у вівторок, 7 жовтня, в день народження Путіна (насправді Трамп сказав про це в понеділок ввечері, 6 жовтня, але за Києвом це вже був наступний день). Звісно, треба більше звертати увагу не на заяви, а на конкретні дії. Тим паче, раніше Трамп уже давав Путіну то два тижні, то 100 днів, після чого США мали б запровадити нові санкції проти РФ. Але так нічого й не сталося.

Натомість ми бачили постійні телефонні розмови Трампа з Путіним, їхній комплементарний саміт на Алясці в середині серпня, атаку російських дронів по Польщі та появу після цього «невідомих», як кажуть у різних європейських столицях, розвідувальних дронів у натовському небі, які кружляють над воєнними базами та іншими важливими інфраструктурними обʼєктами.

Водночас заява Трампа про можливість надання Україні «Томагавків» — передової американської далекобійної ракети — це дійсно підвищення ставок. У вівторок, 7 жовтня, під час зустрічі з премʼєром Канади Марком Карні президент Трамп укотре заявив, що розчарований Путіним, бо вважав, що його особисті з ним хороші взаємини допоможуть швидко зупинити війну РФ проти України, що виявилося набагато складнішим, ніж врегулювання на Близькому Сході.

Тож чи допоможуть «Томагавки» наблизити врегулювання? Чи дійсно Трамп розглядає можливість їхнього надання Україні? Як уже реагує Москва? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вперше офіційні заяви про «Томагавки» для України з американського боку пролунали наприкінці вересня після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News підтвердив, що адміністрація Трампа дійсно обговорює запит Києва щодо можливості надання ракет «Томагавк».

Вже за тиждень, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Дональд Трамп неочікувано заявив, що «певною мірою ухвалив це рішення».

«Я думаю, що хочу дізнатися, що вони (Сили оборони України — Ред.) з ними робитимуть. Так. Ви знаєте, куди їх (ракети — Ред.) посилатимуть? Гадаю, я маю поставити це запитання», — заявив президент США, додавши, що не прагне ескалації.

Попередня адміністрація Джо Байдена теж не хотіла ескалації, постійно зважаючи на реакцію Москви щодо надання Україні навіть таких оборонних систем, як Patriot. Дональд Трамп щодо цього пішов далі, надсилаючи Кремлю сигнал про готовність підвищити ставки, надавши Києву «Томагавки», якщо Путін не погодиться призупинити війну без жодних попередніх умов.

Американська передова ракета «Томагавк» — що це за зброя? У червні цього року США застосували понад 20 ракет «Томагавк» для ударів по ключових військових та ядерних обʼєктах Ірану. На сьогодні, крім США, у своєму арсеналі їх також має Британія. Незабаром ці ракети зʼявляться на озброєнні Австралії, Канади, Нідерландів та Японії. За повідомленням CNN, щоб протидіяти зростанню загроз з боку Китаю, японський есмінець JS Chokai уже відбув до США для оснащення «Томагавками».

Ракети Tomahawk можуть уражати цілі на відстані до 2500 км. Їх можна назвати передовою американською ударною зброєю, яка має високу маневреність, тому їхнє збиття системами ППО противника дуже ускладнюється. «Томагавк» є переважно морською ракетою. Наприклад, під час ударів по обʼєктах в Ірані США запускали їх зі своїх підводних човнів.

Есмінці або підводні човни Україна навряд чи отримає. А от за наземні пускові установки, якими цікавиться й Німеччина, Україна може поборотися. Так, і самі США мають їх не так багато. Проте є різні модифікації. Так, наприклад, як пише Defence Express, нещодавно корпус морської піхоти США вирішив відмовитися від пускових LRF (Long Range Fires) під Tomahawk через їхню малу прохідність слабкими ґрунтами. Україна навряд чи отримає оригінальні LRF.

А от уся система запуску Tomahawk, яка може бути встановлена на будь-яке інше колісне шасі, дуже потрібна Україні. До того ж минулого тижня Reuters і The Wall Street Journal повідомляли, що США надаватимуть Україні розвіддані для далекобійних ударів по енергетичних обʼєктах Росії. Проте якщо брати «Томагавк», він може уражати цілі в будь-якій точці «європейської» частини Росії, якщо Трамп дасть дозвіл не лише на їхнє постачання Києву (найімовірніше, це буде продаж через PURL — натовський механізм закупівель озброєнь для України), а й для завдавання ударів.

Виступаючи на щорічному пропагандистському клубі «Валдай», Путін заявив, що поява в Україні американських далекобійних систем, зокрема «Томагавків», призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном. Пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков додав, що це може призвести до серйозного витка ескалації, бо «може йтися про ракети в ядерному виконанні». А вже в середу, 8 жовтня, у Кремлі перейшли до відкритих погроз.

«Гіпотетичне застосування таких систем можливе лише з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків ухваленого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення», — заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков.

Як пише британське видання The Telegraph, якщо Україна й отримає обмежену кількість ракет «Томагавк», які можуть запускатися з наземних установок, не факт, що США дозволять їхнє бойове застосування. Та це не означає, що це не вплине на Кремль. Проте це хибний висновок про Путіна, який завжди підвищує рівень ескалації. І поява російських дронів та інших «невідомих» розвідувальних БпЛА в натовському небі це дуже добре доводить. Натомість експерти попереджають, що ці доволі неочікувані заяви Трампа про «певною мірою ухвалення рішення» щодо можливості передавання Україні «Томагавків» не треба сприймати аж так буквально, бо в самих США їх не так багато.

Як пише Reuters, ракети «Томагавк» виробляються від середини 1980-х. Останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 штук на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують закупити 57 ракет 2026 року. Тобто як бачимо, їх дійсно не так багато. Проте це не означає, що в разі експортного замовлення цих ракет країна не зможе виробити трохи більше. До того ж далекобійні можливості США не обмежуються лише ракетами «Томагавк».

Фахівці нагадують про крилаті ракети JASSM для F-16 дальністю польоту від 370 до 900 км. Запасів цих ракет на складах Пентагону більше, ніж «Томагавків». До того ж чомусь усі забули про німецькі ракети Taurus, які можуть серйозно пошкодити Керченський міст. Саме цей крок дійсно міг би стати потужним ударом по Путіну, і США можуть попрацювати з Німеччиною, щоб переконати канцлера Фрідріха Мерца все ж ухвалити це рішення.