Трамп пояснив заяву про бажання потрапити до раю, завершивши війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої слова про завершення війни в Україні, щоб потрапити до раю. За його словами, це був жарт.

Заяву Трампа цитують «Новини.LIVE».

Журналіст запитав американського лідера про його бажання потрапити до раю, зберігши по сім тисяч життів на тиждень.

«Ну, знаєте, я трохи жартую. Я не думаю, що щось мене приведе на небеса, ясно? Я справді не вірю, що я, можливо, небесам призначений. Може, я вже на небесах, коли летимо в Air Force One. Не впевнений, що зможу потрапити до раю. Але я покращив життя багатьом людям. Знаєте, якби вибори 2020 не підтасували, мільйони людей жили б лише в Росії та Україні.

«Якщо я можу рятувати 7000 людей від смерті на тиждень, я думаю, що цього досить… Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо, я чую, що в мене не дуже добре виходить. Я справді на дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити на небеса, це буде однією з причин», — висловився Трамп.