Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет до Patriot

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Звертаючись до українського президента, Трамп сказав: «Ми дамо вам ліцензію на виробництво Patriot. Робіть їх самі».

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Після цього він прокоментував це рішення для журналістів: «Так він [Володимир Зеленський] не зможе скаржитися, що ми даємо йому недостатньо».

Водночас президент США наголосив, що Вашингтон також потребує цих систем, однак готовий сприяти розвитку їхнього виробництва в Україні.

«У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Я думаю, що вони зможуть швидко виробляти. Ми створимо виробничі потужності, компанія туди приїде», — заявив Трамп.

Президент США додав, що технологія виробництва ракет до Patriot є доволі складною, але при цьому висловив впевненість, що українці з цим впораються.

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«Треба це зробити і ми зможемо це зробити. Українці дуже винахідливі. Це країна, що обороняється, а не нападає. Я думаю, що буде поступ», — зауважив Трамп.

Крім того, американський президент високо оцінив можливості української оборонної промисловості, зокрема у сфері виробництва безпілотників.

«Йде війна, а вони роблять дрони. Я так розумію, є підземні заводи. Українці дуже талановиті», — сказав Трамп.

Готовність Вашингтона підтримати локалізацію виробництва ключових ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні може суттєво посилити спроможності української протиповітряної оборони та забезпечити стабільніше постачання боєприпасів для захисту від ракетних атак.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. За його словами, у США є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення.

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