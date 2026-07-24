Трамп посилить тиск на Росію задля перемоги на виборах у США: аналіз експерта

Дональд Трамп / © Associated Press

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Завершення війни в Україні може стати для президента США Дональда Трампа ключовим політичним досягненням напередодні важливих осінніх виборів до американського Конгресу. Саме цей фактор спонукає Білий дім до пошуку механізмів посилення тиску на Російську Федерацію.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 заявив експерт із публічної політики Ілля Котов.

За словами експерта, усвідомлюючи ризики, Москва наразі активно намагається схилити Вашингтон до відновлення переговорного процесу. Проте головна мета Кремля — зробити це без реального зовнішнього тиску та домогтися відтермінування нових болючих санкцій проти російського нафтового сектору.

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Окрім цього, Ілля Котов оцінив ризики нової хвилі мобілізації в державі-агресорці, назвавши ймовірність її проведення як «50 на 50».

«Кремль технічно здатний набрати нову кількість людей, однак їхнє якісне забезпечення вимагатиме колосальних фінансових витрат. Саме тому головним інструментом стримання та впливу на РФ має залишатися системний економічний тиск», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що США «готові втрутитися» у війну в Україні, коли з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди. Він акцентував, що Вашингтон готовий «відігравати будь-яку позитивну роль», аби закінчити війну.

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