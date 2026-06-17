Трамп повертається до України: чи будуть США тиснути на Путіна напередодні можливої великої мобілізації у Росії

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У спільній заяві саміту G7, який відбувся цими днями на альпійському курорті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера, лідери підкреслили непохитну підтримку України в захисті свободи, суверенітету й територіальної цілісності. Й що для нас ще більш важливо — «готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшити військове виробництво». Про це йдеться в пункті заяви про збільшення постачань ППО, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії.

На тлі гострого дефіциту ракет-перехоплювачів до систем Patriot, запаси яких на складах Пентагону у США суттєво виснажила війна проти Ірану, Київ вже давно веде перемовини щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Зокрема й про це Володимир Зеленський розмовляв із Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції, показуючи фото наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі. Дипломатично й емоційно — це був дуже вдалий крок. Адже варто пригадати, як весь минулий рік Трамп говорив про «чудові золоті куполи та собори, зрівняні із землею» в Україні.

«Мабуть, я можу сказати, не порушуючи конфіденційності обговорень, що всім нам привід для оптимізму дає заява президента Трампа, що Росія має припинити цю війну», — вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Чи справив враження на Трампа європейський шарм саміту G7? Як він збирається вести переговори з Путіним про закінчення війни Росії проти України, вийшовши з війни на Близькому Сході в слабкій позиції? Про все це читайте в матеріалі ТСН.ua за підсумками саміту «сімки» у Франції.

З корабля на бал: Трамп і США не в найкращій позиції

У спільній заяві саміту G7 лідери підтримали укладену Трампом угоду з Іраном щодо відкриття Ормузької протоки. Це було зроблено, щоб не ображати Трампа, особливо після 80-річчя, яке американський президент святкував у неділю, 14 червня. Перед першим робочим засіданням «сімки» Мерц навіть подарував Трампу білу футболку збірної Німеччини з футболу з написом «TRUMP 47» на спині, бо Трамп — 47-й президент США, а Америка зараз приймає чемпіонат світу з футболу.

Чергова війна, розпочата США та Ізраїлем проти Ірану наприкінці лютого, призвела до світової енергетичної кризи через блокування Тегераном Ормузької протоки, на яку припадає 20% світового трафіку нафти. Ціни на нафту злетіли в середньому на 30-40%. США виявилися не готовими до війни нового покоління з використанням дронових технологій. Поставши перед неможливістю ані виграти, ані завершити цю війну, Трамп неодноразово звинувачував європейських союзників по НАТО за відмову допомогти — долучитися до війни, про яку їх ніхто заздалегідь не попереджав.

Франція, Британія та Німеччина готові допомогти США з розмінуванням Ормузької протоки. Проте лише після підписання угоди про врегулювання між Америкою та Іраном, яке відбудеться вже цієї п’ятниці, 19 червня, в Женеві. Хоча віцепрезидент США Джей Ді Венс і намагається медійно спростувати величезні поступки Ірану, на які американська адміністрація була вимушена піти задля розблокування Ормузької протоки й зниження світових цін на нафту, в Пекіні та Москві, яким Трамп публічно подякував за посередництво, відкоркували шампанське.

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Зокрема Financial Times зазначає, що домовленості, які США зараз укладають з Іраном, гірші за ядерну угоду Барака Обами з Тегераном 2015 року. ТСН.ua вже писав, що Вашингтон погоджується на поетапне скасування всіх санкцій США та ООН проти Ірану, розмороження $25 млрд активів Тегерана та підготовку разом із регіональними союзниками плану реконструкції і розвитку Ірану на $300 млрд. Тож це, напевно, найдорожча ціна, яку адміністрації США доводилося платити за свої ж помилки останнім часом. До того ж навряд чи енергетичні ринки швидко повернуться до цін лютого не лише через пошкоджену енергетичну інфраструктуру, а й через стягування Іраном плати за проходження Ормузької протоки.

Як бачимо, Америка аж ніяк не виходить переможцем із війни проти Ірану, яка тривала майже чотири місяці. Переговори щодо ядерної програми Ірану — ключової причини початку війни, як каже Трамп — триватимуть ще два місяці після підписання проміжної угоди 19 червня в Швейцарії. Тож адміністрація Трампа перебуває не в найкращій внутрішньо- та зовнішньополітичній позиції, щоб домогтися від Росії справжніх поступок. Враховуючи ще й те, що саме Пекін і Москва постачали Ірану дрони, а також комплектовання до БпЛА та ракет.

Тиск на Росію: на що готовий піти Трамп

Як пише Politico, на саміті G7 у Франції Трамп висловив готовність підтримати Україну й посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. Власне, президент США й публічно наголосив, що готовий відновити санкції проти російської нафти, які американська адміністрація послабила через світову енергетичну кризу. Розмову із Зеленським на саміті «сімки» Трамп назвав хорошою, додавши, що Росія має укласти угоду.

«Від часів Другої світової нічого подібного не було. Я врегулював вісім воєн. Ця ж (війна Росії проти України — Ред.) здавалася мені тією, яку буде найлегше врегулювати. Але між двома лідерами (Зеленським і Путіним — Ред.) накопичилося дуже багато взаємної неприязні. Усе це просто абсурдно. Тож так, я зроблю все, що можу», — заявив Трамп.

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Напередодні саміту G7 американський президент також підкреслив, що після досягнення угоди з Іраном США сфокусуються на врегулюванні війни Росії проти України. Водночас добре відомо, що протягом року переговорів із росіянами в різних форматах адміністрація Трампа, як посередник й медіатор, була радше на боці Москви, схиляючи Київ до територіальних поступок. Нагадаємо, як президент Зеленський заявляв, що Вашингтон пов’язує надання Україні американських гарантій безпеки з виходом Сил оборони України з Донбасу.

Навряд чи після угоди з Іраном, за якою США пішли на численні поступки, Трамп зможе говорити з Путіним та Сі Цзіньпіном (який має суттєвий вплив на Кремль) з позиції сили, переконуючи в необхідності завершити війну проти України. Водночас, в умовах, коли Путін відмовляється вести перемовини з європейцями, глузливо пропонуючи на роль переговірника від ЄС Герхарда Шредера, немає іншого виходу, як спробувати відновити переговори з Росією за участі США. Тим паче, як продемонстрував відкритий лист Зеленського до Путіна, де той постійно вихваляв адміністрацію Трампа, Кремль і сам відчайдушно прагне американської залученості.

На початку травня держсекретар Марко Рубіо констатував: мирні переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут. Як відомо, Путін вимагає, щоб українська армія пішла з «російських регіонів» — окупованих і навіть тих українських територій, які не контролює. До того ж в адміністрації Трампа помилково вважають, що Кремлю потрібен лише Донбас. Йдеться про Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, які Путін незаконно записав до російської конституції. Ба більше, українська розвідка вже давно попереджає, що після виборів до Держдуми наприкінці вересня Путін може оголосити другу хвилю великої мобілізації в Росії.

У Києві вже давно чекають на візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, які також мають поїхати й до Москви. Минулого тижня посли Франції, Британії та Німеччини в Москві зустрілися в МЗС РФ із заступником Сергія Лаврова Михайлом Галузіним, який звинуватив європейців у деструктивній позиції, повторивши свій намір продовжувати війну. Тож європейські лідери на саміті G7, за численними повідомленнями ЗМІ, робили ставку на переконання Трампа в сьогоднішній перевазі Україні на полі бою та українських далекобійних санкціях, які вже призвели до паливної кризи в Росії.

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«В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії. Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону та можливостей. І це — фактори, що змінюють правила гри», — сказав прем’єр Канади Марк Карні на саміті «сімки» у Франції.

Дата публікації 16:32, 16.06.26 Кількість переглядів 12 Цього після розмови Трампа й Зеленського не очікували! США різко змінили позицію!

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