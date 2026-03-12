ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
231
1 хв

Трамп прокоментував інформацію про можливу атаку Ірану на Каліфорнію

Трамп заявив, що США вивчають інформацію про буцімто підготовку Ірану до удару по Каліфорнії.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцормацію про можливу атаку іранських безпілотників на Каліфорнію. За його словами, «це розслідується».

Про це повідомляє Clash Report.

Журналіст запитав американського лідера про можливі наміри Ірану запустити дрони з судна біля американського узбережжя. Трамп відповів, що наразі дані перевіряються.

«Ми розслідуємо це. Зараз багато що відбувається», — зазначив він.

Нагадаємо, за даними ABC News, ФБР попередило правоохоронні органи США про можливу підготовку Іраном атаки «Шахедами» по Каліфорнії. Інформація містилася у службовому бюлетені, який розіслали американським силовикам. За попередніми даними, дрони могли б запустити з невідомого судна біля узбережжя США. Водночас конкретні цілі, терміни та підтвердження реальної підготовки атаки поки відсутні.

231
