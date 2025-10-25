- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1088
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп пропонує зупинити війну на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що результат такого перемир’я для України залежить від філософських критеріїв його оцінки.
Пропозицію президента США Дональда Трампа, яку підтримують багато європейських лідерів, зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту не можна однозначно назвати доброю чи поганою.
Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.
За його словами, результат такого перемир’я для України залежить від критеріїв його оцінки, які лежать «у сфері філософії».
«Для мене втрата одного квадратного міліметра нашої землі — це поганий результат. Але якщо ви також приймете інші точки зору, то, безумовно, позбавлення нас тисяч і тисяч смертей — це добре», — пояснив керівник військової розвідки.
Як повідомлялося раніше, за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.
Тим часом Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.
Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.
Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.