Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським та лідерами ЄС

Лідери ЄС, український лідер та глава Штатів проводять відеоконференцію перед самітом з Путіним у п'ятницю, 15 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленський, Трамп

Зеленський, Трамп / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп 13 серпня проводить телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равид.

«Трамп зараз проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським та кількома європейськими лідерами перед самітом з Путіним у п’ятницю», — написав кореспондент.

Очікуємо на деталі.

Раніше видання повідомляло, що Зеленський намагається запобігти катастрофі під час зустрічі Трампа з Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 серпня вирушив до Берліна для участі у відеоконференції з главою США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідріхом Мерцем (ХДС).

За даними Bild, учасники прагнуть підготуватися до зустрічі Путіна і Трампа у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Канцлер Мерц має намір координувати дії з главами кількох держав та урядів щодо можливих мирних переговорів. Розмова по суті має надіслати чіткий сигнал — Європа єдина та підтримує Зеленського.

Як відомо, необхідно зосередитися на можливих наслідках зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського тирана Володимира Путіна. Є підозри, додає ЗМІ, що канцлер хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка зрештою завдасть шкоди Україні та Європі.

