Укрaїнa
836
Трамп провів телефонну розмову з Зеленським

Журналіст Axios повідомив про телефонну розмову Трампа та Зеленського.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Трамп та Зеленський

Трамп та Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє журналіст видання Axios Барак Равід, посилаючись на власне джерело, обізнане з ходом переговорів.

Допис у мережі Х. / © Скріншот

Допис у мережі Х. / © Скріншот

Також цю телефонну розмову підтвердив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, вона тривала близько 30 хвилин. Про результати спілкування з американським політиком Володимир Зеленський відзвітує найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп виступив із рекордно довгою промовою до Конгресу. В ній він лише побіжно згадав про війну в Україні, якій неодноразово обіцяв покласти кінець, натомість зробив безліч заяв про успіхи Сполучених Штатів.

