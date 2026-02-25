- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 836
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп провів телефонну розмову з Зеленським
Журналіст Axios повідомив про телефонну розмову Трампа та Зеленського.
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє журналіст видання Axios Барак Равід, посилаючись на власне джерело, обізнане з ходом переговорів.
Також цю телефонну розмову підтвердив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, вона тривала близько 30 хвилин. Про результати спілкування з американським політиком Володимир Зеленський відзвітує найближчим часом.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп виступив із рекордно довгою промовою до Конгресу. В ній він лише побіжно згадав про війну в Україні, якій неодноразово обіцяв покласти кінець, натомість зробив безліч заяв про успіхи Сполучених Штатів.