Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні: у Білому домі назвали умову

Президент США Дональд Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні. Це станеться у випадку, якщо буде організовано "мирні переговори та вжито заходів щодо зміцнення довіри".

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолц, пише Reuters.

"Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори та рухатися до них, а також фактично винести на обговорення деякі заходи щодо зміцнення довіри, то президент шанобливо розгляне можливість зняття цієї паузи", - сказав Уолц в інтерв'ю Fox News .

Раніше йшлося про те, що б удь-яке врегулювання конфлікту, "на яке можна змусити піти обидві сторони", буде надзвичайно важким. Україна, як суверенна держава, вже зазнала великих втрат і не готова втрачати території.