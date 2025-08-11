Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський має дозвіл на продовження війни і ліквідацію всіх, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями.

Про це заявив Дональд Трамп, пише Clash Report.

«Буде певний обмін територіями», — заявив Дональд Трамп.

Реклама

Також додав, що Росія окупувала «частину основних територій, які вони спробують повернути назад Україні». Тому цей обмін буде на «благо України».

«Це хороша річ, не погана. Але й погана — для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення — ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Але Росія взяла дуже важливі території. Здебільшого це узбережжя. У нерухомості це найцінніша власність. Якщо маєш озеро, річку чи море — це завжди найкраще. Багато хто не знає, що в України було 1000 миль узбережжя. Це втрачено, крім невеликої ділянки — Одеси. Це маленька територія, там лишилось трохи води», — заявив Трамп.

Нагадаємо, зустріч Трампа з Путіним в Алясці запланована на 15 серпня.

На думку експертів, переговорний процес не готовий, і зустріч Трампа з Путіним відбудеться заради особистих інтересів обох сторін.

Реклама

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Розмова відбудеться в середу, 13 серпня, і до неї приєднається віцепрезидент США Джей Ді Венс.