Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні
Дональд Трамп стверджує, що потрібно провести обмін територіями. Проте Україні повернуть основні регіони.
Президент України Володимир Зеленський має дозвіл на продовження війни і ліквідацію всіх, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями.
Про це заявив Дональд Трамп, пише Clash Report.
«Буде певний обмін територіями», — заявив Дональд Трамп.
Також додав, що Росія окупувала «частину основних територій, які вони спробують повернути назад Україні». Тому цей обмін буде на «благо України».
«Це хороша річ, не погана. Але й погана — для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення — ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Але Росія взяла дуже важливі території. Здебільшого це узбережжя. У нерухомості це найцінніша власність. Якщо маєш озеро, річку чи море — це завжди найкраще. Багато хто не знає, що в України було 1000 миль узбережжя. Це втрачено, крім невеликої ділянки — Одеси. Це маленька територія, там лишилось трохи води», — заявив Трамп.
Нагадаємо, зустріч Трампа з Путіним в Алясці запланована на 15 серпня.
На думку експертів, переговорний процес не готовий, і зустріч Трампа з Путіним відбудеться заради особистих інтересів обох сторін.
Президент Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Розмова відбудеться в середу, 13 серпня, і до неї приєднається віцепрезидент США Джей Ді Венс.