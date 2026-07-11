Трамп шокував Кремль: що означає заява про закриття неба над Україною

НАТО може закрити небо над Україною

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Заява президента США Дональда Трампа щодо можливості закриття неба над Україною для російських засобів повітряного нападу може свідчити про перспективу прямого залучення сил НАТО до захисту українського повітряного простору.

Таку думку в ефірі телеканалу «Київ24» висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, озвучена Трампом ініціатива стала несподіванкою для Кремля.

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«Заява щодо можливості закриття неба над Україною для Російської Федерації стала холодним душем. Вони не одразу оговталися від цієї заяви», — сказав Снєгирьов.

Аналітик звернув увагу, що реакція Москви підтверджує серйозне сприйняття цієї заяви. Зокрема, він нагадав про слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що російській стороні потрібен час, щоб зрозуміти, що саме мав на увазі президент США.

На переконання Снєгирьова, в заяві Трампа йдеться про можливість використання потенціалу Північноатлантичного альянсу для прикриття українського неба.

«Трамп мав на увазі можливості країн НАТО щодо закриття повітряного простору з використанням систем ППО НАТО і, відповідно, авіаз’єднань, які базуються наразі на території Чехії, Польщі та Румунії. Фактично вся територія України буде закрита від атак російської сторони з використанням аеробалістичних та аеродинамічних засобів ураження», — наголосив він.

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За словами військового аналітика, реалізація такого сценарію означала б безпрецедентне посилення захисту українського повітряного простору та суттєво обмежила б можливості Росії завдавати ракетних і повітряних ударів по території України.

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Випуск цих ракет може розпочатися вже за два-три місяці, а США готові всіляко сприяти організації такого виробництва в Україні.

Після саміту НАТО вирішило посилити місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перетворивши її на систему протиповітряної оборони. Це дозволить екіпажам винищувачів знищувати безпілотники та інші повітряні цілі, що становлять загрозу.

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