Трамп шокував новою заявою про допомогу Україні

Очільник США Дональд Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні. Він вважає, що його державі слід з’ясувати, яким чином витрачалися кошти, надані в період президентства Джо Байдена.

Про це він повідомив під час брифінгу 17 березня, пише Clash Report.

Трамп не вперше підкреслив, що США зробили серйозний внесок у підтримку України — мова про великі пакети фінансової та військової допомоги. Як стверджує американський лідер, інформація щодо того, як саме були використані ці ресурси, має бути прозорою та відкритою.

«Байден дав їм від 350 до 400 мільярдів доларів у вигляді обладнання та готівки. Хтось має дізнатися про ці гроші. Можна сказати, що це не було погрозою — знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми допомагали їм, а вони нам не допомагали», — висловився Трамп.

На його думку, така ситуація буцімто є дуже поганою для НАТО.

Раніше Трамп різко розкритикував НАТО через відсутність підтримки США у війні проти Ірану. Він констатував, що союзники «не виправдали очікувань» і дорікнув, що Штати допомагали Альянсу, але не отримали взаємності у відповідь. Трамп також згадав Україну, мовляв, «США не зобов’язані були підтримувати її». Американський глава припускає, що поточна ситуація показала слабкість НАТО як союзницької структури. Водночас зафіксува, що Вашингтон може діяти самостійно без підтримки Північноатлантичного альянсу.