"Трамп спілкується із Зеленським, а вона летить": експерт розкрив унікальну здатність ракет Tomahawk

Ракети Tomahawk здатні змінювати ціль та оминати ландшафт під час польоту

Реклама

Американські крилаті ракети Tomahawk мають унікальну здатність отримувати заздалегідь до 15 цілей, а також змінювати точку призначення та оминати ландшафт безпосередньо під час польоту. Ці особливості вимагають від України повної співпраці зі Сполученими Штатами, оскільки для реалізації цих можливостей потрібен спеціальний супутниковий зв’язок.

Про це розповів заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в інтерв’ю «Київ24».

Data Link: зміна цілі в режимі реального часу

Анатолій Храпчинський наголосив, що його найбільше цікавить не факт використання ракет Tomahawk, а можливість застосувати всі їхні унікальні властивості. Однією з найважливіших серед них є здатність ракети обирати з 15 заздалегідь визначених цілей вже після запуску.

Реклама

Він пояснив це на прикладі, який ілюструє гнучкість управління.

«Одна з найкращих властивостей цієї ракети — це можливість отримати заздалегідь 15 цілій і вже під час польоту вирішити, куди вона полетить. Тобто, умовно ми запускаємо ракету, і поки точаться розмови, поки Трамп спілкується з Зеленським, вирішують, куди вона полетить, до якої з цих 15 точок,» — зазначив Анатолій Храпчинський.

За рахунок спеціального каналу зв’язку — Data Link — ракета може змінити точку призначення. Проте, для використання цієї функції Україні необхідний американський супутниковий зв’язок, який зможе передавати дані на ракету і змінювати їх. Це підкреслює необхідність тісної співпраці та інтеграції з військовими можливостями США.

Проліт на надмалих висотах

Крім унікального управління ціленаведенням, ракета Tomahawk має ще одну важливу перевагу — здатність летіти на надмалих висотах та оминати ландшафт. Це значно ускладнює її виявлення та перехоплення протиповітряною обороною противника. Для ефективного використання цієї можливості також потрібні дані партнерів.

Реклама

«Ракета може використовувати надмалі висоти для прольоту, оминаючи ландшафт. Що для цього нам потрібно? — Правильно, розвідувальні дані, тому що ми повинні знати ландшафт на землі, для того, щоби знати, як пролетіти в тому напрямку, куди нам потрібно», — пояснив експерт.

Ці два чинники — Data Link та використання ландшафту — є найважливішими, оскільки вони вимагають «повної співпраці зі Сполученими Штатами» та надання певних розвідувальних і технічних можливостей.

«Червоні лінії» і пропаганда РФ

Анатолій Храпчинський також згадав про «червоні лінії» Росії, які виявилися лише елементом пропаганди. Він нагадав, як раніше російське МЗС погрожувало американцям за удари західною зброєю по території РФ.

«Щось відбулося після того, як ударило по заводу Бір’єва, або ще якимось місцям? Нічого не відбулося», — констатував Храпчинський.

Реклама

Він зазначив, що «червоні лінії» у росіян існують, але «вони існують виключно в їхній пропаганді».

Нагадаємо,