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Американські виборці винесли свій «вирок» Трампу. На проміжних виборах до Конгресу, які відбулися 3 листопада, демократи здобули більшість одразу в двох палатах. При цьому соціологія, яка й цього разу помилилася, не показувала, що відрив буде таким значним. Тож розподіл сил у Конгресі на наступні два роки такий: у Сенаті демократи мають 54 місця проти 44 у республіканців; у Палаті представників (станом на вечір середи, 4 листопада, бо підрахунок ще триває) — 231 у демократів та 139 у республіканців (всього місць у Палаті 435).

Демократ Том Суоцці, який переміг республіканця Майкла ЛіПетрі в одному з округів штату Нью-Йорк, заявив своїм прихильникам: «У мене є погана та хороша новина. Погана новина — ніхто не отримає чек на $5 тис. Хороша новина — демократія працює». А губернатор Флориди Рон ДеСантіс, кандидат у президенти від республіканців у 2024 році, дописав в Х: «Дуже малоймовірно, що республіканці повернуть собі контроль над Конгресом у 2028 році. Можливо, у них не буде шансів на контроль над Сенатом до 2032 року».

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ТСН.ua писав, що Трамп обіцяв кожному, хто проголосує за республіканців, по $5 тис. Також він закликав голосувати так, наче його ім’я є у виборчому бюлетені. При цьому спікер Палати представників Майк Джонсон (як пише CNN, він не претендуватиме на посаду лідера республіканської меншості в Палаті представників) переконував, що не треба вірити соціології. У команді Трампа були переконані, що не все втрачено, й головне — спонукати «свого» виборця дійти до дільниць. Й американці дійшли так, що республіканці втратили навіть ті округи, де демократів не обирали десятиліттями. Наприклад, у Канзасі перемогу здобув демократ Адам Гамільтон — вперше від 1932 року.

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«Америка повернулася». Саме так кажуть демократи про свою перемогу. ЗМІ це називають «блакитним цунамі». Що ж історична перемога демократів змінить для України? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Блакитне цунамі: американці проголосували проти Трампа

Багато хто попереджав, а демократи серйозно готувалися до такого сценарію, що Трамп може не визнати поразку, нагадуючи про штурм Капітолію в січні 2021 року. Проте, вочевидь, через величезний відрив, президент визнав результати виборів, додавши, що з нетерпінням чекає на співпрацю з демократами. Хоча за кілька днів до голосування Трамп попередив, що «стане містером вето». Тобто, ветуватиме все, що ухвалить Конгрес.

Поки що не зрозуміло, наскільки робочою буде стратегія «стати містером вето». Адже Трамп не просто перетворився на «кульгаву качку». Після нищівної поразки, дедалі більше республіканців публічно визнають помилковість їхньої передвиборчої кампанії. Рон ДеСантіс на Х серед іншого дописав, що республіканці недооцінили вплив високих цін на енергоносії через війну з Іраном. А республіканець від Техасу Дейд Фелан, коментуючи поразку, сказав, що республіканці не говорили про проблеми, які хвилюють американців.

«Президент сказав: „Поводьтеся так, ніби я у бюлетені“. Тож виборці й поводилися так, ніби він був у бюлетені. І вони проголосували проти кожного республіканця», — додав Фелан.

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Сенатор-демократ від штату Джорджія Джон Оссоф, який на виборах 3 листопада переобрався на другий термін, перемігши республіканця Майка Коллінза, нагадував виборцям: «Пам’ятаєте, як він (Трамп — Ред.) обіцяв знизити ціни в перший же день свого президентства? Замість цього, все вартує більше, ніж будь-коли в американській історії».

ТСН.ua вже писав, що на розгром республіканців на цих виборах вплинуло чотири головні чинника: зростання цін на пальне через фактично програну Трампом війну в Ірані; здорожчання продуктів у супермаркетах; збільшення вартості оренди житла та медичного страхування. Чинний президент навіть запустив цілу інформаційну кампанію, звинувачуючи українські удари по російським НПЗ у зростанні цін на дизель. Як бачимо, і це йому не допомогло.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зробити вартість життя американців доступнішою: знизити ціни на оренду житла, пальне на заправках та продукти харчування в супермаркетах. У підсумку за майже два роки його президентства ціни на дизель та бензин зросли на 73% та 39% відповідно, на продукти харчування — на 3,5%, на оренду житла — на 5%.

Демократи контролюють Конгрес: що це змінить для України

Багато американських ЗМІ назвали ці проміжні вибори до Конгресу США історичними — республіканці втратили традиційні для себе Канзас, Техас, Мейн, Огайо, Айову та Південну Кароліну — та «хвилею перших». Наприклад, демократ Абдул Ель-Сайєд (якого віцепрезидент Джей Ді Венс теж називав невдячним, натякаючи на його походження), перемігши у Мічигані, став першим мусульманином, обраним до Сенату. Демократ Кріс Паппас від Нью-Гемпширу став першим відкритим геєм, якого обрали до Сенату.

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«Причина нашої поразки — це війна. Сам президент сказав про це минулої ночі. Якщо втрата Сенату на наступні 6 років того варта, стверджуйте, що ця ціна була того варта», — дописав Джей Ді Венс в Х, явно намагаючись дистанціюватися від Трампа.

Хакім Джеффріс, який у січні має стати спікером Палати представників, заявив, що однією з головних цілей демократів стане вихід США з війни в Ірані. Заяв про Україну та розворот Трампа в бік Росії після перемоги на виборах від демократів поки що не прозвучало. Проте експерти застерігають від передчасних оптимістичних висновків. Демократична партія помітно «лівішає». Наприклад Абдул Ель-Сайєд неодноразово заявляв, що гроші американських платників податків мають залишатися в Мічигані, а не йти на війну. Щоправда, здебільшого він мав на увазі війну з Іраном, був проти допомоги Ізраїлю, а Україну навпаки підтримував, виступаючи за надання Києву військової допомоги.

Деякі аналітики стверджують, що, втративши Конгрес, Трамп тепер може зосередити всі свої зусилля на міжнародній політиці. Проте, навіть якщо за два тижні він і зустрінеться з Путіним та Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Китаї, жодну домовленість чи обіцянку президент США більше не зможе виконати. Так, новообраний склад Конгресу почне роботу на початку січня. Тож багато хто побоюється, що за ці два місяці Трамп може ще багато чого зробити. Проте команда Трампа розуміє, що демократи вже готуються до розслідувань щодо програної війни з Іраном, зближення з Росією, поїздок Віткоффа та Кушнера до Росії тощо.

Маючи більшість у Палаті представників та Сенаті, демократи можуть ухвалити пакет військової допомоги Україні. І є великі шанси на те, що й республіканці, які вже дистанціюються від Трампа, підтримають такий документ. Проте, це авжеж залежатиме від того, про що ще Білий дім та Конгрес будуть домовлятися, які компроміси шукатимуть, адже Трамп матиме право вето.

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