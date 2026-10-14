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Адміністрація Трампа вимагає від України припинити удари по російських НПЗ. Все почалося на початку вересня, коли міністр фінансів США Скотт Бессент вперше звинуватив Україну в глобальному зростанні цін на енергоносії. Проте по мірі здорожчання дизелю на американських заправках — у вересні він додав 12% — Трамп та його команда остаточно зробили винною в цьому Україну.

Хоча добре відомо, що саме програна США війна в Ірані спровокувала світову енергетичну кризу. До прикладу, на початку березня, через тиждень після розпочатої Сполученими Штатами чергової військової операції проти Тегерана, дизель на американських заправках здорожчав майже на долар. Друге суттєве підвищення цін припало на вересень, коли єменські хусити завдали ударів по ключовому нафтопроводу, що з’єднує східні родовища Саудівської Аравії з портом Янбу на Червоному морі.

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Проте, не бажаючи визнавати власних помилок, Трамп зробив цапом-відбувайлом Україну. Як пише The New York Times, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили про зняття санкцій з російського дизелю, коли минулого тижня українські та європейські посадовці прибули до гольф-клуба Віткоффа в Маямі, щоб обговорити подальші кроки в переговорах з Росією. Ба більше, говорячи про необхідність зупинення ударів по російських НПЗ, тоді ж американці згадали про розвіддопомогу, яку США надають Україні. Й, судячи з російських ракетних ударів по Києву протягом останніх трьох днів, нам її взагалі не надають, чи, якщо й надають, то з великою затримкою, щоб ми не змогли захиститися.

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Чому Трамп пішов на відкриту співпрацю з Путіним проти України? Та чи зможе розвідка Європи замінити допомогу США? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Співпраця з воєнним злочинцем: як Трамп допомагає Путіну

У вівторок, 13 жовтня, коли журналісти запитали, чи припинили США ділитися розвідувальними даними з Україною, Трамп відповів: «Ні. Ми допомагаємо їм. Але насправді ми допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася». А днем раніше президент США сказав, що «Путін хоче миру, а Зеленський — ні».

Розвідувальні дані, які Україна отримує від США — це не лише координати цілей всередині РФ. Це ще й інформація про пуски російської балістики. Завдяки системі раннього космічного попередження Сполучені Штати бачать ракетні пуски ще до того, як вони стають доступними для наземних радарів. Європа може замінити лише частину американських розвідданих з огляду на набагато меншу порівняно зі США кількість супутників. Рік тому Франція та Німеччина оголосили про створення європейської системи раннього попередження. Проте вихід на початкову оперативну космічну спроможність можливий лише на початку 2030-х років.

Тож, як бачимо, ані Україні, ані Європі в цілому без американських супутникових розвідданих поки не обійтися. Знаючи про це, адміністрація Трампа вже не вперше припиняє передавати Україні розвіддані. В березні минулого року, примушуючи Київ до односторонніх поступок — згоди на початок переговорів із Москвою без припинення вогню — США зупинили надання Україні допомоги, включно з розвідданими. Зараз ситуація повторюється, тільки в набагато більшому й, на жаль, трагічнішому масштабі.

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Київ третій день поспіль під ударами російської балістики. Сигнали повітряної тривоги лунають вже під час вибухів. У вівторок, 13 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск балістичних ракет по столиці. Того ж дня Politico повідомило, що американці не надали українцям відповідної інформації через погані погодні умови. Проте ситуація повторилася й під час обстрілу в ніч проти середи, 14 жовтня.

Ба більше, цієї ночі погіршилася робота супутникового зв’язку Starlink, що зірвало низку важливих місій на фронті.

«Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено швидкість 100 миль на годину. Наші Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій», — повідомив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Офіційно адміністрація Трампа поки не підтверджувала блокування обміну розвідданими з Україною. Так само й Ілон Маск нічого не казав про обмеження чи відключення Starlink. Проте факти говорять самі за себе. Трамп вирішив збільшити тиск на Київ. Росія скористалася тим, що Україна не може захиститися, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тобто адміністрація Трампа свідомо допомагає Путіну вбивати українців як у тилу, так і на фронті.

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Вибори до Конгресу: Трамп рятує себе і російські НПЗ

У соцмережах вже повно саме американських глузливих відео про те, як Трамп абсурдно й безпідставно звинувачує Україну в зростанні цін на дизель на заправках у США. Хоча справжня причина — програна ним війна в Ірані. Й президент США не знайшов нічого кращого, ніж скасувати санкції, оголосивши про закупівлю дизелю з РФ. Вочевидь такими заявами адміністрація Трампа намагалася збити ціни на заправках (підігрітих не лише війною в Ірані, а й сезонним споживанням пального аграріями) напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада, які республіканці з тріском програють.

Так само наприкінці вересня Трамп намагався схилити американських аграріїв на свій бік (у більшості вони традиційно голосують за республіканців), заявивши, що працює над масштабною угодою про закупівлю калійних добрив з Білорусі. США, нагадаємо, зняли санкції з відповідних білоруських підприємств ще в березні. Проте, щоб відповідні постачання відбулися, потрібен дозвіл Литви та доступ до її порту в Клайпеді, чого Вільнюс не дозволить.

Член Палати представників, республіканець Том Еммер намагався пояснити дії Трампа наступним чином: «Це ще один приклад того, як наш президент мислить нестандартно, намагаючись знайти всі можливі відповіді, щоб допомогти американському народу». Водночас двопартійна група з 12 сенаторів направила Трампу лист з вимогою скасувати дизельну угоду з Путіним, яка, за їхніми словами, «є подарунком супротивнику США та зрадою народу України».

«Зрештою, Трамп завжди приймає точку зору Росії. Від часу своєї першої поїздки до Москви 1987 року, коли ще був СРСР, він голосно повторював російську пропаганду та відображав російські погляди. Після повернення з тієї поїздки він опублікував оголошення в трьох газетах, атакуючи американські альянси в Європі та Азії. Майже 40 років він говорив приблизно те саме. Він продовжує дотримуватися цих поглядів…», — написала в статті для The Atlantic вдома американська історикиня, письменниця й журналістка Енн Епплбом.

«Нестандартне мислення» Трампа обернулося проти республіканців та нього самого. Багатьом республіканським кандидатам довелося пояснювати виборцям, чому Білий дім уклав дизельну оборудку з Путіним, послабивши санкції. Вдарило це й по рейтингам партії і самого Трампа. Вочевидь саме тому американські посадовці поспішили до західних ЗМІ з поясненнями, чому Білий дім в ультимативній формі вимагає від України припинити завдавати ударів по російських НПЗ, тим самим відбираючи право на захист у неспровокованій війні.

Як пише Reuters, Віткофф і Кушнер на переговорах у Маямі минулого тижня сказали українцям та європейцям, що дизельна угода разом із припиненням ударів по російських НПЗ мала б задобрити Путіна.

«Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії та сказати: "Бачите, українці припинили страйки, і ми уклали з вами цю (дизельну — Ред.) угоду. Тепер ваша черга щось робити"», — сказав виданню один зі співрозмовників.

Тобто адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок, обмежуючи роботу Starlink і доступ до розвідданих, а з Росії знімає санкції і дає їй дизельну угоду, заохочуючи тим самим не лише до продовження, а й збільшення масштабів геноциду українців.

Є ще одна не менш одіозна підстава вже відкритої співпраці Трампа та Путіна. Американські ЗМІ жваво обговорюють можливість придбання міжнародного портфеля активів російського «Лукойлу» — другого за величиною виробника дизелю в Росії — консорціумом інвесторів, пов’язаних з Віткоффом та Кушнером.

Проте, авжеж, головна причина — проміжні вибори до Конгресу 3 листопада. ТСН.ua вже писав, що на тлі рекордно низьких рейтингів схвалення Трампа республіканці точно втратять більшість у Палаті представників. Для цього демократам треба виграти лише три місця. Для отримання більшості в Сенаті демократи мають здобути щонайменше чотири місця. Якщо республіканці втратять обидві палати, Трамп постане перед ще одним імпічментом. За такого сценарію Сполучені Штати поринуть у внутрішній хаос аж до президентських виборів у листопаді 2028 року. Проте навряд чи тоді хтось буде блокувати обмін розвідданими з Україною.

Дата публікації 22:00, 13.10.26 Кількість переглядів 51 Трамп вимагає зупинити удари по Росії! Загроза зупинки розвідки та зрив переговорів

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