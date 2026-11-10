Трамп стає токсичним: як поразка республіканців на виборах до Конгресу вплине на переговори з Путіним

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У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі розпочалися перші після девʼятимісячної перерви тристоронні переговори США-Україна-Росія. Попередні проходили в лютому цього року, й після початку чергової війни Америки та Ізраїлю проти Ірану забуксували.

У детальному аналізі щодо відновлення переговорів ТСН.ua зазначив, що цього разу російська делегація приїхала до ОАЕ з «новою» вимогою — укласти ширшу угоду про врегулювання війни, яка б враховувала нову архітектуру безпеки Європи.

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Насправді це ультиматум Кремля від грудня 2021 року. Тоді, нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вимагав від НАТО «збирати манатки» й забиратися до «кордонів» 1997 року. Проте спецпредставник і зять президента США Джаред Кушнер загорнув це в обгортку «пʼяти основних принципів» безпекової взаємодії між Європою та Росією.

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Чи зможе Білий дім змусити Україну та Європу погодитися на капітуляційні вимоги Росії? Адже після нищівної поразки республіканців та особисто Трампа на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада, обидві палати тепер в руках демократів, а команда чинного президента, як і він сам, готується до численних розслідувань. У тому числі й щодо переговорів з росіянами та дизельної оборудки з Путіним.

Про перспективи можливого відновлення допомоги Україні з боку США, та вплив результатів проміжних виборів до Конгресу на подальші переговори з Кремлем ТСН.ua розпитав у Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

«Мирний» процес: США не змінили свою позицію

Щодо так званого «мирного процесу», Володимир Дубовик, на жаль, не бачить передумов для прогресу. Позиції сторін не змінилися, як не відбулося й змін у позиції формального посередника — США. Також немає інформації про якісь свіжі ідеї чи відповідні дії з боку Вашингтона. А без цього мирна дипломатія не запрацює.

«Бажання тиснути на Москву або/і підтримати Україну не вбачається. Ініціатива тут поки що, звісно, в руках виконавчої влади, тобто чинної президентської адміністрації. Я особисто не очікую якихось якісних змін в позиції саме президента з цих питань. Подивимося, чи він захоче спробувати продовжити поглиблення співпраці з Москвою, чи-то тиснути далі на Україну. Можливо, що, ні, через призму недавніх виборів та підвищеної уваги до цієї теми. Але навряд чи він змінить позицію в позитивний бік для України», — вважає експерт.

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Й дійсно, напередодні відновлення тристоронніх переговорів США-Україна-Росія в Абу-Дабі, держсекретар Марко Рубіо заявив, що поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу не вплине на підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики.

Допомога Україні: Трампу ускладнять зближення з Путіним

Водночас, директор Центру міжнародних досліджень зауважує, що позиція президента Трампа буде піддана критиці та тиску з боку Конгресу. Навіть зараз, поки демократична більшість там ще не стала реальністю (новообраний склад Конгресу запрацює на початку січня — Ред.), ми вже бачимо намагання діяти в цьому напрямку.

«Плануються слухання, розслідування, зокрема щодо питань які стосуються України, як-то обмеження доступу України до Starlink/Starshield та розвідданих, дизельної угоди, планів щодо співпраці з Москвою. Буде цікаво подивитися, скільки республіканців виявлять готовність тут блокуватися з демократами, навіть ще до січня», — підкреслює Володимир Дубовик.

Також, на його думку, справа щодо імпічменту міністра війни Піта Гегсета, швидше за все, не буде відкладатися. Так, наприклад, конгресмен-республіканець Томас Массі вже вніс до Палати представників відповідну резолюцію, яка містить вісім пунктів, зокрема щодо війни проти Ірану понад 90 днів без дозволу Конгресу. Тож, за словами Володимира Дубовика, така підвищена увага до діяльності адміністрації Трампа буде ускладнювати його можливі кроки до зближення з Москвою.

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Також, як пишуть американські ЗМІ, демократи в Конгресі вже готують новий пакет допомоги Україні на $15 млрд. Сенатор-демократ Річард Блюменталь також заявляв, що США можуть і повинні відновити військову допомогу Україні якомога швидше.

«Подивимося, чи зможуть цей процес запустити прямо зараз, не чекаючи січня. Думаю, це можливо. На перспективу, теоретично може вистачити й голосів для подолання вето президента (в разі відмови Трампа підписувати ухвалений Конгресом пакет допомоги Україні — Ред.), якщо до цього дійде справа. Чи за основу візьмуть старий законопроєкт, який Палата представників проголосувала кілька місяців тому, чи буде новий, чи будуть внесені зміни в закон Грема-Блюменталя… Тут подивимося, який курс оберуть ініціатори. Але спроба поставити питання про новий пакет допомоги буде», — вважає експерт.

Також, як зазначає Володимир Дубовик, навколо цього можна очікувати консолідації демократів, в тому числі й представників лівого крила.

«У республіканців теж зараз домінує розчарування президентом та зникла частина страху перед ним. Зокрема тому що він вже не зможе заблокувати подальшу карʼєру тих чи інших конгресменів, оскільки це були останні вибори, де він мав таку силу. Більше того, багато хто вже готовий дистанціюватися від президента. Він знову стає токсичним. Бачимо це навіть на рівні віцепрезидента, не кажучи вже про інших. Так, деякі республіканці-друзі України залишать Конгрес, але голоси все ж будуть», — підсумовує Володимир Дубовик.

Дата публікації 20:58, 08.11.26 Кількість переглядів 34 Провал республіканців: чому Трамп посварився з Венсом, хто йде у відставку і що це все для України

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