Трамп та Сі Цзіньпін обговорять війну в Україні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 27 жовтня 2025 року

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2025 року:

Посол США: зустріч Трампа з лідером Китаю стане ключовою для тиску на РФ щодо війни в Україні Читати далі –>

У США Держдеп та ЦРУ «посперечалися» через готовність Путіна до переговорів Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Агресія РФ змінила сучасну війну і НАТО необхідно вчитися в українців — The Independent Читати далі –>

У Німеччині одну з найбільших партій підозрюють у шпигунстві на користь Росії Читати далі –>