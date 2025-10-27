- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1817
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп та Сі Цзіньпін обговорять війну в Україні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 27 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2025 року:
Посол США: зустріч Трампа з лідером Китаю стане ключовою для тиску на РФ щодо війни в Україні Читати далі –>
У США Держдеп та ЦРУ «посперечалися» через готовність Путіна до переговорів Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Агресія РФ змінила сучасну війну і НАТО необхідно вчитися в українців — The Independent Читати далі –>
У Німеччині одну з найбільших партій підозрюють у шпигунстві на користь Росії Читати далі –>