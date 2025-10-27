ТСН у соціальних мережах

1817
1 хв

Трамп та Сі Цзіньпін обговорять війну в Україні, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 27 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2025 року:

Посол США: зустріч Трампа з лідером Китаю стане ключовою для тиску на РФ щодо війни в Україні

У США Держдеп та ЦРУ «посперечалися» через готовність Путіна до переговорів

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками

Агресія РФ змінила сучасну війну і НАТО необхідно вчитися в українців — The Independent

У Німеччині одну з найбільших партій підозрюють у шпигунстві на користь Росії

