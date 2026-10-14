Трамп тисне на Зеленського, а Росія посилює атаки: The New York Times описало нові загрози для України

Дональд Трамп посилює тиск на Україну під час російських атак / © ТСН.ua

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Україна опинилася у ще більш вразливому становищі у протистоянні російській агресії після того, як Сили оборони частково втратили доступ до Starlink — однієї з основ бойового зв’язку на фронті. Обмеження спричинили збої в кількох бойових операціях і поставили під загрозу ефективність керування безпілотниками. Водночас масований російський удар по енергетичній інфраструктурі залишив без електроенергії близько 600 тисяч жителів Києва.

Про це пише The New York Times.

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Видання зазначає, що Україна переживає період критичної вразливості, зазнаючи посиленого тиску з боку Росії та Сполучених Штатів.

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Подвійний удар припав на ніч проти середи: українські військові зіткнулися з обмеженнями в роботі супутникового зв’язку, а Росія здійснила одну з наймасштабніших ракетних атак за час повномасштабної війни.

Як вплинуло обмеження Starlink

Українські військові широко використовують Starlink для забезпечення зв’язку на полі бою, зокрема для керування дедалі численнішим флотом безпілотників. Київ покладається на військову версію супутникової мережі, яку фінансує Пентагон.

За даними The New York Times, обмеження в роботі системи стали несподіванкою для України та, за словами українських посадовців, спричинили перебої в кількох бойових операціях. Через це в Києві припустили, що рішення могло бути пов’язане з позицією Вашингтона на тлі чергового загострення відносин між президентом США Дональдом Трампом і українським керівництвом.

Український військовий експерт Сергій Бескрестнов, який консультує президента Володимира Зеленського з питань озброєнь і технологій, вважає, що обмеження навряд чи були випадковими.

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«Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією», — написав він у соціальних мережах.

Компанія SpaceX, яка управляє Starlink, та її виконавчий директор Ілон Маск на момент підготовки матеріалу не відповіли на запити видання про коментарі.

Росія завдала масштабного удару по енергетиці

Паралельно з проблемами зі зв’язком Росія здійснила масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру. За словами Зеленського, під час удару було випущено 39 балістичних ракет.

Як зазначає The New York Times, згідно з базою даних видання, яка спирається на показники Повітряних сил ЗСУ, це був найбільший залп балістичних ракет за весь час війни.

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Унаслідок атаки близько 600 тисяч жителів Києва залишилися без електроенергії. Видання розцінює цей удар як тривожний сигнал напередодні зими, коли Росія може посилити атаки на українську енергосистему, а запаси життєво необхідних засобів протиповітряної оборони в Києва скорочуються.

На тлі регулярних російських обстрілів обмеження доступу до Starlink посилюють проблеми України з обороною. Супутниковий зв’язок є важливим інструментом координації військових підрозділів, а його перебої можуть ускладнювати управління операціями та використання безпілотників.

Чому Вашингтон тисне на Київ

У Києві припускають, що проблеми зі Starlink можуть бути частиною ширшої кампанії тиску з боку адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження здатності України завдавати ударів по російських об’єктах.

За інформацією The New York Times, Трамп вимагає від українського керівництва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Це питання має для американського президента економічне й політичне значення: він прагне збільшення постачання російського дизельного пального на світові ринки на тлі високих цін на енергоносії, які можуть вплинути на позиції Республіканської партії на проміжних виборах у США.

Україна, попри регулярні російські атаки, заявляє, що дотримується вимоги Трампа не завдавати ударів по російських НПЗ. Водночас у Києві наголошують на несправедливості ситуації, за якої Росія продовжує атакувати українські електростанції та підстанції.

Зеленський заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі порушують оголошене Трампом енергетичне перемир’я. Однак позиції сторін щодо його умов різняться: адміністрація США вважає, що домовленість стосується лише атак на нафтопереробні заводи, тоді як Україна наголошує на необхідності припинити російські удари по її енергосистемі. За наведеними виданням даними, в Україні наразі немає жодного нафтопереробного заводу, який працює.

Чи отримує Україна американські розвіддані

Ще одним чинником вразливості України є залежність від американських розвідувальних даних, які допомагають виявляти загрози та попереджати населення про майбутні російські удари.

Як пише The New York Times, Київ вирішив відкласти використання одного зі своїх найефективніших інструментів тиску на Росію, зокрема через побоювання, що Трамп може реалізувати погрозу припинити передавання розвідданих. Таке рішення могло б ускладнити своєчасне виявлення російських атак і підготовку до них.

Європейські партнери допомагають Україні покривати значний бюджетний дефіцит, однак, за оцінкою видання, Європа навряд чи зможе повністю компенсувати втрату американської розвідувальної підтримки.

Побоювання Києва посилилися після заяв Зеленського про те, що Україна не отримала завчасних попереджень про російські ракетні удари. Водночас у вівторок Трамп стверджував, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною триває.

Нагадаємо, українські військові повідомили про проблеми із супутниковим зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку. Через перебої в роботі Starshield дрони втрачають зв’язок на 10–20 секунд, а частину бойових місій уже довелося скасувати.

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