Трамп у Конгресі згадав убиту українку Ірину Заруцьку і дав обіцянку

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп під час виступу в Конгресі розповів історію українки Ірини Заруцької, яку було вбито у США торік у серпні.

Історія вбитої українки пролунала під час звернення очільника Білого дому до американців.

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», — наголосив американський лідер.

Реклама

Зауважимо, у залі була мати вбитої — Анна Заруцька. Вона, наголосив Трамп, «пройшла крізь справжнє пекло».

«2022-го вона разом зі своєю прекрасною донькою — такою красивою, надзвичайно красивою молодою жінкою — Іриною втекла з охопленої війною України, щоб жити з родичами поблизу міста Шарлотт у Північній Кароліні», — розповів президент США.

Трамп розповів, що минулого літа Ірина поверталася додому, коли чоловік, якого до цього понад десять разів затримували та звільняли без заставки, напав на неї та смертельно поранив ножем. З його слів, «ніхто ніколи цього не забуде».

Під час виступу американський лідер наголосив на тому, що, незважаючи на досягнутий прогрес, небезпечні рецидивісти далі виходять на свободу через «політику демократів».

Реклама

«Ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона в останні секунди життя подивилася на свого нападника. Вона загинула миттєво. Вона втекла від жорстокої війни, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці. Він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини», — додав Трамп.

Вбивство Ірини Заруцької

У серпні 2025-го у США жорстоко вбили 23-річну Ірину Заруцьку. Українку знайшли мертвою унаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

Підозрюваного у вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали одразу після прибуття поліції. Йому пред’явили обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Затриманий — рецидивіст із серйозними психічними розладами. Він мав за плечима понад десять арештів, але незадовго до трагедії відпустили з суду під письмову обіцянку.

Наразі підозрюваному у вбивстві української біженки Декарлосу Брауну загрожує смертна кара.

Реклама

Вбивства українських біженців у США

В американському штаті Огайо 10 лютого вбили таксиста з України — 27-річного Василя Швеця. Він був родом з села Довгий Войнилів, що на Калущині Івано-Франківської області, але два роки мешкав у США. У Клівленді заарештували двох 17-річних підлітків за підозрою у його вбивстві.

Також 14 лютого у місті Васс, що в Північній Кароліні, застрелили українську біженку Катерину Товмаш. Невдовзі за підозрою у скоєнні злочину затримали 25-річного Калеба Гайдена Фосно, який втік з місця вбивства.