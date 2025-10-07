- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2625
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп ухвалив рішення про постачання Україні ракет Tomahawk, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 7 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 жовтня 2025 року:
Україна створила систему для запобігання блекауту під час російських атак — WSJ
Сенат США знову не зміг зупинити шатдаун
Зранку у Сумах пролунали вибухи: у деяких районах зникло світло
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
Трамп заявив, що вже ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні