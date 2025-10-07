ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2625
1 хв
1 хв

Трамп ухвалив рішення про постачання Україні ракет Tomahawk, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 7 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 жовтня 2025 року:

Україна створила систему для запобігання блекауту під час російських атак — WSJ Читати далі –>

Сенат США знову не зміг зупинити шатдаун Читати далі –>

Зранку у Сумах пролунали вибухи: у деяких районах зникло світло Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

Трамп заявив, що вже ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
2625
