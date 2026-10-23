"Трамп увесь час був на боці Путіна": Годжес різко оцінив політику США щодо України

Бен Годжес / © ТСН

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Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що президент США останні два роки відверто діяв на користь Кремля. На його думку, тиск на Україну замість засудження російської агресії — це велика стратегічна помилка, яка ставить Білий дім «на неправильний бік історії».

Про це Бен Годжес заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» в слоті «1+1».

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Як зазначив американський генерал-лейтенант у відставці, низка конкретних рішень американського керівництва свідчить про його послідовну підтримку російської сторони.

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«Я сказав би, що президент останні два роки грав на стороні Кремля. Тепер він робить це набагато відвертіше. Але, як пригадати, блокування перехоплювачів до комплексів Patriot, припинення попереджень про балістичні удари, уповільнення роботи Starlink, дизельна угода, запрошення Путіна взяти участь у саміті G20. Вказують на те, що, на жаль, президент Сполучених Штатів, виявляється, був на стороні Путіна весь час», — заявив Годжес.

Бен Годжес зауважив, що президент США не критикував Володимира Путіна за війну проти України, а натомість тиснув на Володимира Зеленського. Він також нагадав, що ще на початку роботи цієї адміністрації держсекретар Рубіо заявляв про необхідність територіальних поступок з боку України.

«Так це починалося для цієї адміністрації. Як на мене, це жахлива стратегічна помилка з боку Сполучених Штатів. Президент поставив свою адміністрацію на неправильному боці історії», — зауважив Годжес.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні до виборів до Конгресу США, які стартують у листопаді, президент США Дональд Трамп посилює тиск на лідера України Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна.

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Також держсекретар Марко Рубіо звузив війну в Україні до територіальних претензій Росії на Донбас. Однак при цьому визнав, що Україна відмовляється поступатися територією через міркування суверенітету та власної безпеки.

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