101
1 хв

Трамп вилаяв Путіна, Росія готує дестабілізацію Молдови: головні новини ночі 26 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 вересня 2025 року:

  • Путін безглуздо вбиває людей і має закінчити війну — Трамп

  • Польща закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь через «непередбачувані обставини»

  • Росія зранку завдає терористичного удару по Херсону

  • Кремль готує ґрунт для протестів у Молдові — ISW

  • В Данії знову закрили повітряний простір через підозрілий дрон

101
