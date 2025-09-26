- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп вилаяв Путіна, Росія готує дестабілізацію Молдови: головні новини ночі 26 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 вересня 2025 року:
Путін безглуздо вбиває людей і має закінчити війну — Трамп Читати далі –>
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Білорусь через «непередбачувані обставини» Читати далі –>
Росія зранку завдає терористичного удару по Херсону Читати далі –>
Кремль готує ґрунт для протестів у Молдові — ISW Читати далі –>
В Данії знову закрили повітряний простір через підозрілий дрон Читати далі –>