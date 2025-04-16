Трамп виправдовує Путіна за навмисний удар по Сумах: оглядач Politico ошелешив заявами

Удар по Сумах. / © ДСНС України

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Балістичний удар Росії по Сумах не є "прикрою помилкою" чи випадковістю - це ще один приклад довгострокової військової тактики Москви. Що більше - у Вашингтоні це чудово розуміють.

Про це пише редактор відділу громадської думки Politico, оглядач Джеймі Деттмер.

Трагічний удар по мирному місту, який забрав життя 35 людей, президент США Дональд Трамп охарактеризував як "жахливу річ". Крім того, він припустив, що, можливо, це була помилка. Крім того, американський лідер зауважив, що нібито навмисності не було.

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Трамп виправдовує Москву

Слова американського лідера сильно контрастують із заявою президента України Володимира Зеленського, який заявив, що “тільки повністю божевільний покидьок може діяти так".

Окрім того, пише Деттмер, заява Трампа суперечить коментарям його спецпредставника Кіта Келлога, який заявив, що “удар по Сумах переходить будь-яку межу пристойності".

"Кремль заперечує навмисні напади на цивільне населення, що вважається військовим злочином згідно за міжнародним правом. Але атаки Росії були добре задокументовані - удари по лікарнях, школах, пологових будинках, театрах… список можна продовжувати. Це усталена військова стратегія Москви. Це ніколи не підхід серця та розуму, радше - залізний кулак", - наголосив оглядач Politico.

Зауважимо, що раніше Пентагон заявив: оцінює, що Росія свідомо завдає ударів по цивільній інфраструктурі, аби тероризувати населення та деморалізувати українців". Така тактика триває досі. Зокрема, саме тому російські війська роками атакують енергетичну систему України.

Удар по Сумах - навмисний

Удар по Сумах був подвійним та навмисним. Після першого вибуху, через п’ять хвилин, пролунав другий. Саме він був націлений на рятувальників. Це поширена російська тактика - схожа на ті, що використовувались у Сирії, де цілеспрямовано вражали лікарні, ринки, житлові квартали.

Що тоді, що зараз - Москва виправдовує свої дії заявами про "військові цілі". Міністерство оборони РФ після атаки по Сумах стверджувало, що ракети нібито уразили штаб українських військових, а загибель цивільних стала наслідком "використання мирного населення як живого щита". Саме ці аргументи вже лунали в Сирії, коли удари припадали на ринки в годину пік і табори біженців.

Автор статті бачив це особисто, перебуваючи на півночі країни. Війна, яку веде Путін, - це тотальна війна без правил, пише журналіст. Пригадуються звірства в Бучі та Ірпені, а також кампанія бомбардувань у Грозному 1999-го, що змусила понад 100 тисяч людей покинути місто.

На цьому тлі реакція Трампа виглядає як намагання уникнути відкритого конфлікту з Кремлем, який, можливо, все ще хоче створити враження готовності до мирних переговорів. Втім, атака на Суми - черговий доказ того, що для “фюрера” такі переговори мають сенс лише на його умовах.

У березні держсекретар США Марко Рубіо зазначив, мовляв, "план А - припинення вогню", а головною метою Вашингтона є швидке припинення бойових дій. Втім, Путін відмовився від 30-денного перемир’я, яке підтримала Україна, а після телефонної розмови з Трампом Росія одразу почала нову хвилю атак на українські міста.

Обіцянка Путіна призупинити удари по енергосистемі на 30 днів виглядала суто тактично - морози вже відступили, а Україна тим часом досягла прориву, розширивши дальність своїх ракет "Нептун" до 1000 км.

Перемовини між спецпредставником США Стіфом Віткоффом і Путіним, що тривали навіть минулої п’ятниці, знову супроводжувались оптимістичними словами про щось “дуже важливе”, але вже наступного дня у Кремлі заявили, що чіткого плану домовленостей між Москвою і Вашингтоном немає.

"А українцям, тим часом, залишається лише триматися", - підсумував оглядач.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на удар Росії по Сумах. Зокрема, він вважає, що росіяни зробили помилку. Втім, сенатор-демократ Тім Кейн переконаний: армія РФ добре знала, що робила, коли вдарила по Сумах.