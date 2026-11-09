ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 листопада 2026 року:

«Матиме дещо інші обриси»: Трамп натякнув на територіальні зміни України після мирної угоди Читати далі –>

Дрони знову атакували один із найбільших НПЗ Росії: у Ленінградській області горить КИНЕФ Читати далі –>

Рубіо розкрив, про що йтиметься на переговорах в Абу-Дабі Читати далі –>

РФ зібрала майже всі стратегічні бомбардувальники на одному аеродромі: що задумав Кремль Читати далі –>