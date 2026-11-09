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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1043
Час на прочитання
1 хв

Трамп заговорив про зміну кордонів України, дрони атакували один з найбільших НПЗ РФ: головні новини ночі 9 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 листопада 2026 року:

  • «Матиме дещо інші обриси»: Трамп натякнув на територіальні зміни України після мирної угоди Читати далі –>

  • Дрони знову атакували один із найбільших НПЗ Росії: у Ленінградській області горить КИНЕФ Читати далі –>

  • Рубіо розкрив, про що йтиметься на переговорах в Абу-Дабі Читати далі –>

  • РФ зібрала майже всі стратегічні бомбардувальники на одному аеродромі: що задумав Кремль Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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