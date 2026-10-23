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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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349
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Трамп заявив про відновлення Starlink: радник Зеленського розповів про реальну ситуацію

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що обмеження у роботі Starlink на українській території ще діють.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
1 коментар
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Starlink

Starlink / © reuters.com

Starlink для ЗСУ продовжує працювати в обмеженому режимі.

Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

«Ми спостерігаємо той самий ліміт. На даний момент нічого не змінилося», — написав він у X, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що послуга знову доступна в повному обсязі.

Своєю чергою волонтер Сергій Стерненко зазначив, що ситуація зі Starlink/Starshield лишається неоднозначною.

«Деякі підрозділи Сил оборони України повідомили про відновлення роботи під час польотів на швидкостях понад встановлені раніше ліміти. Однак, це стосується далеко не усіх місій. Частина з них була зірвана, оскільки в окремих випадках обмеження продовжують діяти», — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що обмеження супутникового зв’язку для українських військових уже скасували. залишаються чинними.

Запроваджені минулого тижня обмеження Starshield — військової версії супутникового Інтернету Starlink від компанії SpaceX — серйозно вплинули на роботу українських безпілотників.

За інформацією Associated Press, представники американської адміністрації висловлюють суперечливі позиції щодо відповідальності за рішення.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що особисто не наказував обмежувати роботу супутникового зв’язку. Він також висловлював сумніви щодо причетності Ілона Маска.

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Коментарі (1)
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fai3958
10:51, 2026.10.23
Трампа не врятує навіть вже відмовка про різницю в часі. Одразу видно, бажає він перемоги Україні чи ні. Все забули про нього, інет є не тільки у StarLink....
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