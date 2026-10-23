Трамп заявив про відновлення Starlink: радник Зеленського розповів про реальну ситуацію

Starlink / © reuters.com

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Starlink для ЗСУ продовжує працювати в обмеженому режимі.

Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

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«Ми спостерігаємо той самий ліміт. На даний момент нічого не змінилося», — написав він у X, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що послуга знову доступна в повному обсязі.

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Своєю чергою волонтер Сергій Стерненко зазначив, що ситуація зі Starlink/Starshield лишається неоднозначною.

«Деякі підрозділи Сил оборони України повідомили про відновлення роботи під час польотів на швидкостях понад встановлені раніше ліміти. Однак, це стосується далеко не усіх місій. Частина з них була зірвана, оскільки в окремих випадках обмеження продовжують діяти», — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що обмеження супутникового зв’язку для українських військових уже скасували. залишаються чинними.

Запроваджені минулого тижня обмеження Starshield — військової версії супутникового Інтернету Starlink від компанії SpaceX — серйозно вплинули на роботу українських безпілотників.

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За інформацією Associated Press, представники американської адміністрації висловлюють суперечливі позиції щодо відповідальності за рішення.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що особисто не наказував обмежувати роботу супутникового зв’язку. Він також висловлював сумніви щодо причетності Ілона Маска.

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