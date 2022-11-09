Трамп закликає до протестів у США та вибухи у Дніпрі: головні новини ночі 9 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 9 листопада:
- Помер вокаліст та засновник рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті. Читати далі –>
- Вночі у Дніпрі повідомляли про вибухи. Читати далі –>
- Генасамблея ООН збереться для розгляду резолюції щодо виплат репарацій Україні. Читати далі –>
- США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами. Читати далі –>
- Трамп закликав своїх прихильників до протестів. Читати далі –>
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