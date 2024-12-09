Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти мир, а Путін програв: що відомо про переговори

Напередодні відбулась історична зустріч – Трамп, Зеленський та Макрон провели розмову в Парижі. Президент України зустріччю задоволений, Трамп налаштований рішуче, а Макрон у ролі посередника. Без гумору також не обійшлось – Мережа традиційно вибухнула мемами після перемовин Зеленського, Трампа та Макрона. Примітно, що Єрмак також сказав своє слово.

Всі деталі історичної зустрічі, а також нові заяви Трампа щодо України – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: "Зеленський хоче укласти мир, а Путін програв!" ЗАЯВА ТРАМПА по Україні! Що відомо про ПЕРЕГОВОРИ?

Зустріч у Парижі

7 грудня у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Як повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров, тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбувалася за закритими дверима і тривала 35 хвилин. Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною. За словами українського лідера, Дональд Трамп, як і завжди, налаштований рішуче. Політики обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Зеленський зазначив, що всі хочуть завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Українські журналісти у Парижі також вживу запитали у Володимира Зеленського про результати розмови. Зокрема, чи вдалось переконати Трампа змінити позицію щодо заморозки ситуації по лінії розмежування.

В свою чергу французький лідер закликав продовжувати спільні зусилля заради миру. Про це він написав у повідомленні в мережі Х. "США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день", - написав він.

А от новообраний президент США Дональд Трамп, який з’явився на тристоронній зустрічі у Парижі, у жовтій краватці та синьому костюмі, заявив, що для завершення війни в Україні потрібне негайне припинення вогню та початок переговорів, підкреслюючи важливість збереження людських життів. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів і значно більше мирних жителів.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає"

Примітно, що ключову роль у тому, аби організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського відіграв французький лідер. Макрон кілька днів переконував Трампа зустрітися із Зеленським. Остаточне рішення було ухвалено перед самою зустріччю. Про це пише Axios.

Мемчики "розірвали" Мережу

І звичайно зустріч Зеленського, Трампа і Макрона стала новим приводом для жартів. Чи не найбільше мережі сподобалося, як сиділи політики. Саме це стало приводом для нових мемів. Оскільки зустріч відбувалася з нагоди відкриття Нотр-Даму, то у мережі пригадали й Есмеральду – героїню роману "Собор Паризької Богоматері". У мережі також згадали, що раніше Трамп знімався у фільмах, зокрема – у стрічці "Сам удома". Тож креативні користувачі пожартували про "затримання Трампа" у Парижі. Під приціл потрапив не лише Трамп, а й Макрон. Звернули увагу й на те, як Макрон часто виконував роль посередника між Трампом та Зеленським. Пильні користувачі мережі знайшли ще один привід для жартів – міцне рукостискання Трампа і Макрона. Один з користувачів мережі Х жартома зауважив, що тепер президенту Франції знадобиться масаж рук.

Єрмак не змовчав

В свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США та Франції може стати початком нового формату. Про це він сказав в коментарі журналістам у Парижі.

"Ми працювали не тільки з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона. І хочу відзначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату". Додам, що сам керівник ОП не був присутнім на тристоронній зустрічі, хоча запевнив, що вона була дуже конструктивна, тепла і ефективна.

Чому так важливо зустрітись із Трампом

Весь світ очікує на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня й на його кроки щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Трамп раніше обіцяв швидко досягти мирної угоди, проте поки що складно зрозуміти, як це може статись. Він вже оголосив, що призначить своїм спецпредставником для мирних перемовин Кіта Келлога, який має своє бачення домовленостей з Путіним. Навесні цього року Келлог став одним із авторів плану врегулювання війни в Україні, опублікованого Інститутом політики "Америка насамперед" у квітні. У документі Келлог виступає за "офіційну політику США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів". Його основні пропозиції були такі:

"Вашингтон постачатиме Україні зброю, щоб запобігти новим атакам Росії, лише у тому випадку, якщо Київ піде на мирні переговори. США також попередять Москву, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон збільшить обсяги допомоги Києву. Щоб підштовхнути Росію до участі в переговорах, США та інші країни НАТО відкладуть питання про членство України на тривалий час в обмін на "широку угоду з гарантіями безпеки, що піддаються контролю".

Автори доповіді пишуть, що від України не вимагатимуть відмовитися від наміру повернути всі свої території, захоплені Росією. Однак Київ має погодитися, що для досягнення цієї мети будуть використовуватися тільки дипломатичні засоби і процес може зайняти довгий час.

Щоб Росія погодилася на угоду, документ пропонує частково скасувати введені проти неї санкції, але при цьому ввести мита на імпорт російських енергоносіїв, щоб фінансувати відновлення України.

Як писав Reuters, у плані також міститься пропозиція заморозити лінію фронту в її нинішньому вигляді.

Однак, Трамп особисто жодних деталей мирного плану після перемоги на виборах не озвучував. А от 9 грудня з’явилася ще одна заява Трампа. В телефонному інтерв’ю New York Post він заявив, що Зеленський хоче укласти мир, однак деталі вони нібито не обговорювали.

"Зеленський думає, що настав час. І Путін повинен думати, що настав час – тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир", – заявив Трамп.

Раніше Зеленський сказав, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

Читайте також: