- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1221
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп знову говоритиме з Путіним, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2025 року:
Трамп висловив невдоволення подіями в Україні та анонсував нову розмову з Путіним Читати далі –>
Зустріч Зеленського та Путіна: дипломатка пояснила, чому російський диктатор її уникає Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Трамп анонсував візити європейських лідерів до США для обговорення завершення війни в Україні Читати далі –>
Росія атакувала Київщину ударними безпілотниками: в області працювала ППО Читати далі –>