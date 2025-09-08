ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1221
Час на прочитання
1 хв

Трамп знову говоритиме з Путіним, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2025 року:

  • Трамп висловив невдоволення подіями в Україні та анонсував нову розмову з Путіним Читати далі –>

  • Зустріч Зеленського та Путіна: дипломатка пояснила, чому російський диктатор її уникає Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Трамп анонсував візити європейських лідерів до США для обговорення завершення війни в Україні Читати далі –>

  • Росія атакувала Київщину ударними безпілотниками: в області працювала ППО Читати далі –>

1221
