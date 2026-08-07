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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6454
Час на прочитання
1 хв

Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 7 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 серпня 2026 року:

  • Україна хоче розширити можливості Starlink: Федоров заявив, що продовжує переговори з Маском Читати далі –>

  • РФ знову хоче кинути в бій війська КНДР: експерт назвав регіон під найбільшою загрозою Читати далі –>

  • «Байден уже передав дуже багато»: Трамп знову відмовив Україні в ракетах Patriot Читати далі –>

  • Стало відомо, скільки НАТО виділить Україні 2026 року Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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