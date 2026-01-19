Трамп знову захищає Путіна: як зазіхання США на Гренландію грають на руку Кремлю

Реклама

Ще минулого тижня, посилаючись на оцінки європейських урядів, Bloomberg повідомляв, що відтоді, як адміністрація Трампа почала переговори з Москвою щодо шляхів закінчення війни, в чому Путін не зацікавлений, 2025 року внаслідок російських атак загинуло на 30% більше цивільних українців, ніж 2024 року. Водночас масштаби атак зростали щоразу, коли Вашингтон намагався просунути ці переговори, здебільшого коштом поступок з боку України.

Напередодні однієї з найбільших російських атак 9 січня, коли без опалення в Києві залишилися 6 тисяч будинків (а це майже половина всього житлового фонду столиці), посольство США в Україні офіційно попередило «про потенційно значний повітряний напад». Того ж дня, приблизно за десять хвилин до опівночі з 8 на 9 січня, Росія показово вдарила «Орешніком» по околиці Львова — за 70 км від кордону з ЄС і НАТО. На засіданні Радбезу ООН 12 січня, яке скликала Україна, представниця США Теммі Брюс засудила дії Росії, «коли президент Трамп намагається зробити все, щоб припинити війну».

Проте, на відміну від європейських країн, США не заявили про передавання Україні чи то енергетичного обладнання, чи то надання допомоги для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури. На додачу 15 січня, напередодні чергового раунду українсько-американських переговорів, коли Київ у люті морози був під загрозою гуманітарної катастрофи, Трамп заявив, що це Зеленський, а не Путін, гальмує укладення мирної угоди. А в понеділок, 19 січня, стало відомо, що Путін та Лукашенко отримали запрошення увійти до складу Ради миру з врегулювання в Газі.

Українсько-американські переговори продовжаться цими днями в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Проте, як пише Financial Times, лідери ЄС у Швейцарії готуються говорити з Трампом не про Україну, а радше про Гренландію та новий раунд торговельної війни проти Європи, яку цими днями розпочали США.

Тож чого Україні очікувати від подальших переговорів з американцями? Чому Трамп знову звинувачує Зеленського, а на Путіна відмовляється чинити тиск? Та як загострення навколо Гренландії грає на руку Кремлю? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Торговельна війна проти Європи: Трамп хоче будь-що отримати Гренландію

У неділю, 18 січня, в ефірі NBC News міністра фінансів США Скотта Бессента запитали, чим анексія Гренландії Сполученими Штатами відрізнятиметься від анексії українського Криму Росією. Посадовець відповів, що Трамп, навпаки, намагається уникнути майбутнього конфлікту за Гренландію з Росією та Китаєм, тому, якщо острів буде частиною США, за нього не доведеться воювати.

«Президент Трамп тут проявляє стратегічну позицію. Які докази були, що росіяни збиралися йти до Криму? Ну, було багато доказів про те, що росіяни збиралися йти до України, але Байден сказав: "Ну, візьміть трохи". Ми знаємо, що США можуть захистити Гренландію, якщо вона буде частиною США», — заявив Скотт Бессент.

Днем раніше в суботу, 17 січня, Трамп оголосив про запровадження від 1 лютого 10% мит щодо експорту з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Більшість із цих країн відправили своїх військових на навчання «Арктична стійкість», які Данія проводила у Гренландії у відповідь на відверті територіальні зазіхання адміністрації Трампа на острів. Від 1 червня, якщо, за словами Трампа, не буде досягнуто угоди щодо «повної й абсолютної купівлі Гренландії», мита зростуть до 25%. Водночас в листі норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стере, який опинився в розпорядженні кількох західних ЗМІ, Трамп пов’язав свій намір взяти під контроль Гренландію з відмовою номінувати його на Нобелівську премію миру.

«Можна торгувати з людьми, але не можна торгувати людьми, — заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час зустрічі з данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном. — Всі, а особливо друзі, повинні поважати основні міжнародні принципи щодо територіальної цілісності та суверенітету. Ми повинні об’єднати зусилля. Наш ворог — Росія».

Натомість у Росії вважають, що Трамп увійде в історію, якщо США підпорядкують Гренландію під контроль США. Такі заяви з Кремля не мають дивувати. Ще минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон попереджав про безпрецедентні ланцюгові реакції у разі анексії Сполученими Штатами Гренландії, натякаючи, що, наприклад, Китай та інші країни підуть тим же шляхом. Але вже й зараз країни «осі зла» досягають своїх цілей. Територіальні зазіхання Трампа на Гренландію підривають НАТО зсередини й відволікають увагу від нагальних безпекових питань в Європі — війни Росії проти України.

Новий центр сили: європейці його поки не бачать

Politico зазначає, що для багатьох європейських урядів погроза Трампа запровадити захисні експортні мита, поки не буде досягнуто угоди щодо купівлі США Гренландії, стала останньою краплею. Розлучення, на їхню думку, неминуче, тому настав час визнати правду про те, що Америка Трампа більше не є надійним торговельним партнером, а тим більше надійним союзником у сфері безпеки. Тож видання звертає увагу на те, що основою для нового європейського альянсу може стати «коаліція охочих», офіційно створена в березні 2025 року на підтримку України.

«Нова домовленість не виключатиме співпрацю з Америкою, але й не сприйматиме її як належне. Якщо врахувати військову міць України, додавши до неї, зокрема, військову міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна сила коаліції охочих буде величезною й охоплюватиме як ядерні, так і неядерні держави», — йдеться в статті Politico.

Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, виступаючи на безпековій конференції у Швеції, запропонував створити 100-тисячну армію держав-членів ЄС, нагадуючи, що США попереджають Європу бути готовою до конвенційної оборони регіону власними силами. За його словами, якщо США підуть з європейського континенту, країни Європи мають бути готовими замінити своїми солдатами 100-тисячні американські регулярні війська, які зараз є основою військової сили в Європі.

Не всі європейські країни підтримують ідею створення армії держав ЄС. Хоча це питання ще обговорюватиметься найближчими днями на екстреному саміті країн-членів блоку вже, вочевидь, після Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Поки Трамп заявляє, що Європі слід зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, українсько-американські переговори продовжаться й у Давосі. Київ і Вашингтон там будуть представлені на найвищому рівні. Проте чи відбудеться в Швейцарії зустріч Трампа та Зеленського поки що невідомо.

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що до миру в Україні залишився «останній ярд, як у футболі». До кінця січня спецпредставник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер мають знову відвідати Москву, щоб передати Путіну останні напрацювання щодо мирного плану завершення війни. Хоча було б добре, якщо б Віткофф і Кушнер спершу приїхали до України й на власні очі побачили, як безперервні російські удари по критичній інфраструктурі поставили багато українських міст на межу гуманітарної катастрофи.

«Було вже кілька раундів перемовин (з американцями в США — Ред.). Працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Якщо б росіяни дійсно хотіли закінчення війни, вони б зосередилися на дипломатії, а не на ракетних атаках, блекаутах та спробах завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет», — заявив Зеленський під час вечірнього звернення у неділю, 18 січня.

Ще кілька днів тому ГУР Міноборони попереджало, що Росія розглядає можливість завдавання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС, щоб змусити Київ підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо призупинення війни. Проте у Вашингтоні роблять вигляд, що цього не помічають. Напередодні участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що Україна вже втратила територію, тому зараз США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки. Втім, вже протягом кількох тижнів адміністрація Трампа не дає відповіді на запитання, чи ратифікує ці гарантії безпеки Конгрес і чи будуть вони довгостроковими.