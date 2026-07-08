Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України та роль Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський зможе відбудувати країну після війни. Водночас американський лідер наголосив на стратегічному значенні українських природних ресурсів.

Про це пише Clash Report.

«Я думаю, що він побудує велику країну. Я думаю, що він її побудує», — сказав Трамп, говорячи про Зеленського.

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Також президент США зазначив, що Вашингтон має власний інтерес в Україні.

«У нас зараз є невелика частка в цій країні, бо у нас є земля в ній», — заявив він.

Крім того, Трамп наголосив на багатих природних ресурсах України, зокрема покладах рідкісноземельних матеріалів.

«У нас є корисні копалини. Це одна з найбагатших країн. Це одна з найкращих земель у світі для рідкісноземельних матеріалів», — підкреслив президент США.

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Раніше Трамп заявив, що останніми тижнями вдалося досягти «значного прогресу» в питанні закінчення війни в Україні. За його словами, він провів змістовні розмови з Путіним і Зеленським та вважає, що обидва лідери хочуть досягти домовленостей. Американський президент також висловив сподівання, що мирну угоду вдасться укласти найближчим часом.

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