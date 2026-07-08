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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
720
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Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України та роль Зеленського

Трамп зробив гучну заяву про Україну та Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
1 коментар
Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський зможе відбудувати країну після війни. Водночас американський лідер наголосив на стратегічному значенні українських природних ресурсів.

Про це пише Clash Report.

«Я думаю, що він побудує велику країну. Я думаю, що він її побудує», — сказав Трамп, говорячи про Зеленського.

Також президент США зазначив, що Вашингтон має власний інтерес в Україні.

«У нас зараз є невелика частка в цій країні, бо у нас є земля в ній», — заявив він.

Крім того, Трамп наголосив на багатих природних ресурсах України, зокрема покладах рідкісноземельних матеріалів.

«У нас є корисні копалини. Це одна з найбагатших країн. Це одна з найкращих земель у світі для рідкісноземельних матеріалів», — підкреслив президент США.

Раніше Трамп заявив, що останніми тижнями вдалося досягти «значного прогресу» в питанні закінчення війни в Україні. За його словами, він провів змістовні розмови з Путіним і Зеленським та вважає, що обидва лідери хочуть досягти домовленостей. Американський президент також висловив сподівання, що мирну угоду вдасться укласти найближчим часом.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
17:10, 2026.07.08
"«Я думаю, що він побудує велику країну. Я думаю, що він її побудує», — сказав Трамп, говорячи про Зеленського." ахахаха Самая смешная шутка за этот год а...
Дата публікації
Кількість переглядів
720
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