Трамп зробив несподівану заяву про майбутнє України: «Чудова країна»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має велике майбутнє, бо тут живуть «сильні люди».

Про це американський лідер сказав під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

За його словами, його відносини з президентом Зеленським значно покращилися.

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«Це є чудовий час для мене та президента Зеленського, і те, що ми можемо зробити. Ми розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету і до зараз…Україна — це чудова країна із сильними людьми», — сказав він.

У відповідь Зеленський відповів: «Це не кінець».

«Це початок», — відреагував Трамп.

Зустріч Зеленського і Трампа в Анкарі — що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять двосторонні переговори на полях саміту НАТО в Анкарі. Глава України прибув до Туреччини напередодні, 7 липня, де стартував перший день саміту країн-членів оборонного Альянсу.

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Раніше журналісти New York Post писали, що Україна більше не просуває конкретний мирний план щодо завершення війни з Росією. Київ робить ставку на посилення тиску на Кремль.

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