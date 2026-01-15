- Дата публікації
Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою, ситуація на фронті: головні новини ночі 15 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 січня 2026 року:
«Путін готовий»: Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою Читати далі –>
Іран закрив для польотів частину свого неба Читати далі –>
Франція долучиться до навчань Данії у Гренландії — Макрон Читати далі –>
Ворог просунувся у двох областях — DeepState Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>