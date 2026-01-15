ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2963
1 хв

Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою, ситуація на фронті: головні новини ночі 15 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зеленський, Трамп та Путін

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 січня 2026 року:

  • «Путін готовий»: Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою Читати далі –>

  • Іран закрив для польотів частину свого неба Читати далі –>

  • Франція долучиться до навчань Данії у Гренландії — Макрон Читати далі –>

  • Ворог просунувся у двох областях — DeepState Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

2963
