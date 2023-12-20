Трампа зняли з виборів президента США, нічні вибухи у Харкові та Кропивницькому: головні новини ночі 20 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Окупанти вночі завдали удару по Харкову — мер Читати далі –>
- Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США Читати далі –>
- У Кропивницькому пролунали вибухи Читати далі –>
- Генасамблея ООН засудила порушення прав людини загарбниками на окупованих територіях України Читати далі –>
- У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 Читати далі –>
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