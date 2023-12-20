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Трампа зняли з виборів президента США, нічні вибухи у Харкові та Кропивницькому: головні новини ночі 20 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Трампа зняли з виборів президента США, нічні вибухи у Харкові та Кропивницькому: головні новини ночі 20 грудня 2023 року

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • Окупанти вночі завдали удару по Харкову — мер Читати далі –>
  • Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США Читати далі –>
  • У Кропивницькому пролунали вибухи Читати далі –>
  • Генасамблея ООН засудила порушення прав людини загарбниками на окупованих територіях України Читати далі –>
  • У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3327
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