ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

"Трансфер за $6000": на Прикарпатті затримали чоловіка, який віз ухилянта до Румунії

За поїздку він отримав $6000 — гроші сховав у повітряному фільтрі авто. Водія затримали під час спроби переправлення ухилянта до Румунії.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного / © ДПСУ

На Прикарпатті правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.

Про це повідомили в ДПСУ.

Операцію провели співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВБ «Захід». Порушника затримали під час спроби переправити громадянина України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

За інформацією слідства, за «трансфер» до кордону організатор отримав 6000 доларів США. Гроші були приховані у повітряному фільтрі автомобіля, яким пересувались.

Затриманому оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Вилучені гроші / © ДПСУ

Вилучені гроші / © ДПСУ

Нагадаємо, пара українців намагалася пронести до Румунії $1,4 мільйона.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie