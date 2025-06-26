"Трансфер за $6000": на Прикарпатті затримали чоловіка, який віз ухилянта до Румунії

Затримання підозрюваного / © ДПСУ

Реклама

На Прикарпатті правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.

Про це повідомили в ДПСУ.

Операцію провели співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВБ «Захід». Порушника затримали під час спроби переправити громадянина України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Реклама

За інформацією слідства, за «трансфер» до кордону організатор отримав 6000 доларів США. Гроші були приховані у повітряному фільтрі автомобіля, яким пересувались.

Затриманому оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Вилучені гроші / © ДПСУ

Нагадаємо, пара українців намагалася пронести до Румунії $1,4 мільйона.