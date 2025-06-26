- Дата публікації
"Трансфер за $6000": на Прикарпатті затримали чоловіка, який віз ухилянта до Румунії
За поїздку він отримав $6000 — гроші сховав у повітряному фільтрі авто. Водія затримали під час спроби переправлення ухилянта до Румунії.
На Прикарпатті правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.
Про це повідомили в ДПСУ.
Операцію провели співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВБ «Захід». Порушника затримали під час спроби переправити громадянина України до Румунії в обхід пунктів пропуску.
За інформацією слідства, за «трансфер» до кордону організатор отримав 6000 доларів США. Гроші були приховані у повітряному фільтрі автомобіля, яким пересувались.
Затриманому оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.
