Транслюватимуть зображення жертв: американська розвідка дізналася про заплановану провокацію РФ - Washington Post

Невідомо, чи жертви будуть реальними, чи сфальсифікованими.

Авторитетне американське видання Washington Post повідомило, що американській розвідці стали відомі подробиці розробленого у Москві плану провокації, яка стане приводом для вторгнення до України.

Видання посилається на чотири джерела, які знайомі із ситуацією.

За даними WP, очікується, що подробиці цього плану будуть розкриті адміністрацією президента США Джо Байдена до кінця дня 3 лютого (до ранку п’ятниці, 4 лютого, за київським часом).

Запланована російськими спецслужбами операція, начебто, передбачає трансляцію для широкої аудиторії зображень жертв серед цивільного населення на сході України (і, можливо, в Росії), щоб викликати обурення проти українського уряду і дати привід для вторгнення.

За словами джерел американського видання, невідомо, чи ці жертви будуть реальними, чи сфальсифікованими.

Джерела WP також запевняють, що план перебуває на завершальній стадії підготовки.

Нагадаємо, у середу, 2 лютого, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не будуть використовувати слово "неминуче" щодо ймовірності вторгнення Росії до України.

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