Транспорт для фронту: ініціатива Ахметова передала військовим нові пікапи вартістю 2,7 млн грн

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує підтримку українських військових на передовій. Нещодавно було передано п'ять пікапів для військової частини А1789 – це 40-ва бригада тактичної авіації, яка має почесне найменування “Привиди Києва”. Загальна вартість нових машин склала 2,7 млн грн.

"Ми розуміємо, наскільки важлива мобільність для військових на передовій, тому прагнемо забезпечити їх найнеобхіднішим," — прокоментував керівник проєктного офісу Метінвесту Олександр Водовіз. "Ці пікапи покликані допомогти нашим захисникам залишатися оперативними, швидко пересуватися складними маршрутами, вчасно доставляти необхідне спорядження".

Пікапи особливо ефективні для оперативної доставки військових підрозділів у важкодоступні райони. Крім того, такі авто дозволяють евакуювати поранених, швидко підвозити необхідне. Зважаючи на бойові умови, машини допомагають військовим зберігати важливий час і знижують ризики для особового складу.

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова була заснована з метою допомагати українським військовим, які захищають країну. В рамках проєкту на фронт вже передано сотні одиниць техніки, укриття, бронепластини та інше.