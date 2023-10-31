В Кабміні оцінили вимоги польських перевізників, які погрожують перекрити кордон

Вимоги польських перевізників, через які вони планують заблокувати низку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, є переважно нереалістичними.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач агентству "Інтерфакс-Україна".

Деркач перерахував голові вимоги польської сторони і прокоментував можливість їхнього здійснення.

Вимоги польських перевізників

Зокрема, він назвав нереалістичною вимогу повернутися до системи видавання дозволів для роботи в ЄС українським перевізникам.

"Наразі між Україною та ЄС діє угода, згідно з якою українські перевізники їздять без дозволів у країнах ЄС. Угода про лібералізацію вантажних перевезень, згідно з якою це відбувається, діє до кінця червня 2024 року. І тут важливо розуміти, що угода діє у два боки – тобто що наші перевізники їздять без дозволів, що європейські перевізники їдуть до України з такими ж умовами. Тобто скасувати дію угоди на рівні уряду Польщі просто неможливо", – пояснив Деркач.

Він також зазначив, що такі вимоги польськими перевізниками висуваються не вперше. Таким чином вони хочуть закласти підґрунтя на наступний рік і вплинути на перемовин щодо її пролонгації.

Деркач додав, що сьогодні польські перевізники є найбільшими гравцями в галузі вантажних перевезень в Європі.

За його словами, в загальному об’ємі транспортних засобів (ТЗ), які здійснюють вантажні перевезення в Європі, на Польшу припадає більше половини. А українські перевізники переважно здійснюють перевезення з України і назад, а не між країнами Європи.

"Вони жодним чином не можуть здійснювати впливу на вантажні тарифи, обвалюючи їх, як дехто намагається стверджувати", – додав Деркач.

Також заступник міністра назвав дивною вимогу посилення правил перевезення за ЄКМТ (спеціальний багатосторонній дозвіл, який дає можливість здійснювати перевезення протягом року учасниками системи квот ЄКМТ).

Правила, відповідно до яких здійснюються перевезення, розповсюджуються абсолютно до всіх перевізників країн – учасниць-членів ЄКМТ. Ці правила затверджені давно, доступ до отримання дозволів мають ті перевізники, у яких транспортні засоби Євро-5 та Євро-6. І якщо говорити про правила розподілу цих дозволів, то в Україні це проходить через конкурс, і правила до перевізників є жорсткими. Тобто немає такої ситуації, коли українські перевізники щось порушують відповідно до перевезень за ЄКМТ.

Запровадження окремої черги, за словами Деркача, буде нечесним не лише щодо українських, але й щодо перевізників інших країн.

"На кордоні у нас немає окремо виділеної черги для українських водіїв – їдуть всі, хто зареєструвався. Через територію України також їздять перевізники з Туреччини, інших країн. Якщо запровадити окрему чергу – вони чекатимуть, поки не проїдуть ТЗ з номерами Євросоюзу? Так само немає окремої черги для українських вантажівок у жодній країні ЄС", – замислюється заступник міністра.

Щодо окремих черг для порожніх фур, то на сьогоднішній день на кордоні з Польщею їх пропускають два пункти –Устилуг-Зосин і Ніжанковичі-Мальховіце.

"Відкриття додаткових ПП для проїзду лише пустих ТЗ є нереальним, тому що Україна зацікавлена в тому, щоб якомога можна більше ПП працювали на виїзд завантажених автомобілів, що сприяло б збільшенню об’ємів експорту і зміцнювало нашу економіку", – сказав Деркач.

Натомість, за його словами, для пропуску порожніх транспортних засобів може бути відкритий ПП “Угринів-Долгобичув”, що пропонувалося польській стороні.

Щодо вимоги відкрити систему "Шлях" для польських перевізників, він також зазначив, що польським перевізникам не потрібно реєструватися в цій системі.

Нагадаємо, якщо стисло, то польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії розташовані не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".