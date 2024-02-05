Транспортний податок в Україні: став відомий перелік авто та яку суму треба буде заплатити

Сума податку становить 25 тисяч гривень.
В Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році.
Про це повідомляє “Укравтопром”.
Як зазначається, під транспортний податок підпадає 184 моделі автомобілів. Зокрема:
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Jaguar
- Land Rover
- Lexus
- Maserati
- Mercedes-Benz
- Porsche
- Rivian
- Tesla
Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.
Нагадаємо, що Кабмін України 27 грудня 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яка, зокрема, включає посилення фіскальної спроможності, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС.
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