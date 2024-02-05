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Транспортний податок в Україні: став відомий перелік авто та яку суму треба буде заплатити

Транспортний податок в Україні: став відомий перелік авто та яку суму треба буде заплатити

Фото: Aston Martin

Сума податку становить 25 тисяч гривень.

В Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

Як зазначається, під транспортний податок підпадає 184 моделі автомобілів. Зокрема:

  • Aston Martin 
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac 
  • Jaguar 
  • Land Rover 
  • Lexus
  • Maserati 
  • Mercedes-Benz
  • Porsche
  • Rivian 
  • Tesla

Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

Нагадаємо, що Кабмін України 27 грудня 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яка, зокрема, включає посилення фіскальної спроможності, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС.

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