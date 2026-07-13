Транспортний колапс на кордоні із Польщею: у ДПСУ розповіли, що зараз там відбувається

Пункт пропуску на кордоні із Польщею / © Держприкордонслужба України

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Напередодні у Мережі публікували відео про величезні черги на кордоні із Польщею. Державна прикордонна служба наголосила, що станом на ранок 13 липня транспортного колапсу немає.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Він пояснив, що черги виникають переважно через одночасне прибуття великої кількості людей до найбільш популярних пунктів пропуску — «Устилуг», «Краківець» та «Шегині». Водночас на інших напрямках очікування часто менше.

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«На інтенсивність пасажиропотоку впливає і робота по той бік кордону, зокрема митників та прикордонників Польщі. Зменшення пропускної спроможності через дії суміжних країн ми не фіксуємо. В цілому пасажиропотік, як був високим, так він і залишається», — розповів він.

Він радить пасажирам перед поїздкою перевіряти актуальне завантаження пунктів пропуску на офіційній сторінці Західного регіонального управління, де оновлюють статистику кожні три години.

Демченко зауважив, що висока інтенсивність пасажиропотоку збережеться протягом липня та серпня. Якщо у червні люди виїжджали з України, то зараз кількість людей на в’їзд та на виїзд майже зрівнялася.

Чекали по 13 годин: колапс на кордоні із Польщею

У неділю, 12 липня, на українсько-польському кордоні утворилися величезні черги. Відповідні відео поширювали у Мережі. На них люди скаржилися, що чекають на пунктах пропуску по 13 годин.

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За даними прикордонників, найбільше скупчення було на КПП «Угринів» — 60 легкових автомобілів та 3 автобуси. Дещо менше транспорту було на пунктах «Устилуг» та «Грушів», (45 та 25 машин відповідно). А на пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Смільниця» не було жодного легкового авто чи автобуса.

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