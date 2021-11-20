Транзит газу з Росії: Шмигаль заявив, що Україна хоче продовжити контракт ще на 15 років

Транзит газу з Росії: Шмигаль заявив, що Україна хоче продовжити контракт ще на 15 років

Крім того, за словами прем'єра, Україна готова збільшити транзит до 55 мільйонів метрів кубічних.

Контракт на транзит російського газу, який закінчиться у 2024 році, Україна хоче продовжити ще на 15 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Контракт сьогодні існує, чинний до 2024 року. Фактично він є. Ми бажаємо його продовжити і ведемо щодо цього перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов", - сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, з боку України було запропоновано збільшити транзит до 55 мільйонів метрів кубічних.

"І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною удвічі нижчою, ніж в в чинному контракті. Це ще раз підтверджує спроможність української ГТС транспортувати і транзитувати удвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані", - наголосив Шмигаль і додав, що "система до цього підготовлена".

Прем’єр також повідомив, що Україна запропонувала європейським партнерам використовувати українські газосховища для зберігання газу.

"Наші газосховища мають об’єм 33 мільярди метрів кубічних. Ми використовуємо, як правило, в районі 20-24, максимальний обсяг був 26 мільярдів метрів кубічних.Тобто ми наші газосховища можемо використовувати, як такий європейський сейф для збереження додаткових обсягів газу для Європи на випадок зими. Для цього ми пропонували об’єднати наші зусилля з частиною чи з усіма європейськими партнерами і утворити таки й газовий фонд, який буде стабізовувати можливі кризи, перепади в зимові періоди", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія за рік утричі зменшила транзит газу через Україну.

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