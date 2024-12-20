Транзит російського газу буде припинено: Шмигаль назвав точний час

Україна послідовно обстоює санкціонування як російських активів, так і ресурсів — зокрема, газу і нафти.

Позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 7 годині ранку 1 січня 2025 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді у п'ятницю, 20 грудня.

Очільник українського уряду наголосив, що Україна послідовно обстоює санкціонування як російських активів, так і ресурсів — зокрема, газу і нафти.

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“Ми проти будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні, 19 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між країнами. Президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти.

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