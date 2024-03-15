Траса Київ-Чоп перекрита через аварію двох фур: де організовано об'їзд

Зранку 15 березня було перекрито трасу Київ-Чоп через аварію двох вантажівок. ДТП сталася біля села Дідилів у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

"На автодорозі М-06 Київ - Чоп в селі Дідилів відбулось зіткнення між двома вантажівками. Попередньо, є травмовані. Дорога повністю перекрита", - наголосили патрульні

Організовано об'їзд:

у напрямку Львова : від Великосілок через населені пункти Неслухів або Кам'янку-Бузьку;

: від Великосілок через населені пункти Неслухів або Кам'янку-Бузьку; у напрямку Києва: у населеному пункті Малі Підліски здійснюється об'їзд в аналогічних напрямках.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і будьте обережні на дорозі", - додали у повідомленні.

Аварія двох вантажівок на трасі Київ-Чоп. / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Як повідомлялося, біля Калуша легковик влетів у вантажівку. Внаслідок ДТП загинула жінка і 5-річна дівчинка. Піврічне немовля наразі перебуває в реанімаційному відділенні.

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