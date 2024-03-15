Траса Київ-Чоп перекрита через аварію двох фур: де організовано об'їзд

Є травмовані.
Зранку 15 березня було перекрито трасу Київ-Чоп через аварію двох вантажівок. ДТП сталася біля села Дідилів у Львівській області.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.
"На автодорозі М-06 Київ - Чоп в селі Дідилів відбулось зіткнення між двома вантажівками. Попередньо, є травмовані. Дорога повністю перекрита", - наголосили патрульні
Організовано об'їзд:
- у напрямку Львова: від Великосілок через населені пункти Неслухів або Кам'янку-Бузьку;
- у напрямку Києва: у населеному пункті Малі Підліски здійснюється об'їзд в аналогічних напрямках.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і будьте обережні на дорозі", - додали у повідомленні.
Як повідомлялося, біля Калуша легковик влетів у вантажівку. Внаслідок ДТП загинула жінка і 5-річна дівчинка. Піврічне немовля наразі перебуває в реанімаційному відділенні.